Bursa'da eczanede çalışan kadın, iş yerinin önünde şüpheli bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Kadının çığlıklarını duyan arkadaşı müdahale ederek durumu önledi. Şüpheli tutuklandı. Peki, Bursa'da çalıştığı eczanede cinsel saldırıya uğrayan kadın olayı nedir? Çalıştığı eczanede cinsel saldırıya uğrayan kadın kimdir?

Bursa'da eczanede çalışan D.Ö. (23), iş yerinin önüne çıkıp hava almak istediği sırada, T.K. (31) isimli şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan, kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Bu sırada D.Ö.'nün çığlıklarını duyan eczanedeki arkadaşı, yardımına koştu ve kadını kurtardı.

Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Tugay Keleş, ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken "çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını" öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tugay Keleş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keleş'in 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu da tespit edildi.

Olaya şahit olan O.S., "Ben o gün reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım, yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım, sonra onu güvenli olan yere aldım" dedi.