Bursa, Türkiye’nin sanayi ve kültür merkezlerinden biri olarak sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi açıdan da yakından takip edilen bir şehir konumunda. Peki, Bursa Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kimdir? Detaylar...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Türkiye’nin önemli metropollerinden biri olan Bursa’da belediye yönetiminin siyasi kimliği, şehrin yerel siyaset gündemini doğrudan etkiliyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Mustafa Bozbey kazanmıştır. CHP, Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak bilinir ve Bozbey’in belediyeyi kazanmasıyla Bursa, uzun süre AK Parti yönetiminde kaldıktan sonra merkez sağdan merkez sola doğru bir siyasi değişim yaşamıştır.

Bu seçimde Bozbey Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak yarışmış ve oyların büyük bir bölümünü almıştır. (Yaklaşık olarak %47.62)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

2024 Yerel Seçimlerinde Bursa’da halkın tercih ettiği aday olan Mustafa Bozbey, seçimleri kazanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. Bozbey, uzun yıllar siyasetin içinde yer almış ve CHP tabanında güçlü bir yerel aktör olarak kabul edilmektedir.

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey, İstanbul dışında siyasi kariyerini Bursa’da sürdüren bir siyasetçidir. 31 Mart 2024 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. CHP’nin 2024 yerel seçimlerde başlattığı adaylık süreçlerinde Bozbey, parti içi dinamikler ve yerel seçmenin beklentileri doğrultusunda aday gösterilmiş ve başarılı bir seçim kampanyası sonucunda başkanlık görevini elde etmiştir.

MUSTAFA BOZBEY HAKKINDA SORUŞTURMA VE GÖZALTI

Son dönemlerde Bursa siyasetinde en çok konuşulan konu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıdır. 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla yapılan haberlerde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozbey’in gözaltına alındığı bildirilmiştir. Gözaltı işlemleri kapsamında 50’den fazla kişinin işlem gördüğü, Bozbey’in evi ve belediye birimlerinde aramalar yapıldığı, telefonuna el konulduğu aktarılmaktadır.