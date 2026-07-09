Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmaların planlanan başlangıç saati 09.00, kesintinin başlangıç saati ise 08.00 olarak duyurulmuştur.

Nilüfer

Çamlıca ve Kültür mahallelerinde BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 ile 11 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir.

Özlüce Mahallesi'nde, özellikle Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki cadde ile sokaklarda BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmanın planlanan başlangıç ve bitiş tarihi 9 Temmuz 2026 olarak belirtilmiş olsa da açıklamada kesintilerin 13 Temmuz 2026 tarihine kadar sürebileceği ifade edilmektedir.

Osmangazi

Soğanlı Mahallesi ile Alemdar Mahallesi'nde, ayrıca Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 7 Temmuz 2026 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanabilecektir.

Yenişehir

Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy Yolu ve çevresinde BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Yıldırım

Esenevler Mahallesi'nde, Esen Sokak ve çevresinde C2 D16 Alt Bölgesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 9 Temmuz 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.