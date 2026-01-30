Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Karacabey ilçesine bağlı Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Sazlıca Akhisar ve İsmetpaşa mahallelerinde, su alma yapısında meydana gelen bulanıklık nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak olup, bulanıklık giderilene kadar devam edecektir. Planlanan bitiş tarihi 31 Ocak 2026 saat 23.00'tür.

Karacabey ilçesi Kedikaya Mahallesi'nde de su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak ve bulanıklık giderildiğinde sona erecektir. Planlanan bitiş tarihi 31 Ocak 2026 saat 23.00 olarak öngörülmektedir.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Mustafakemalpaşa ilçesinde BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanabilecektir. Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda, 29 Ocak 2026 ile 7 Şubat 2026 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılması planlanmaktadır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Aynı çalışmalar kapsamında Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri civarındaki muhtelif cadde ve sokaklarda da su kesintileri yaşanabilecektir. Kesintiler 29 Ocak 2026 ile 9 Şubat 2026 tarihleri arasında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman uygulanacaktır. Tedbirli olunması önemle rica edilir.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Maden Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17.50'de başlayacak ve aynı gün saat 19.00'da sona erecektir.