Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik İlçesi – Hisar Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında içme suyu arıza, bakım ve onarım çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti 10.00'da başlayacaktır.

Gürsu İlçesi – Zafer Mahallesi ve Çevresi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında içme suyu arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Zafer, İstiklal, Yenidoğan mahalleleri, Meşelik mevkii ve Kurtuluş Mahallesi etkilenecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi – Hamzabey Mahallesi ve Çevresi

17 Ocak 2026 saat 09.00'dan 27 Ocak 2026 saat 18.00'e kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Kesintiler Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki cadde ve sokaklarda uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa İlçesi – Züferbey Mahallesi ve Çevresi

17 Ocak 2026 saat 09.00'dan 28 Ocak 2026 saat 18.00'e kadar BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresi kesintiden etkilenecektir. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi İlçesi – Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 11.30 ile 18.00 arasında arıza çalışması nedeniyle Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Osmangazi Caddesi ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması halinde sular belirtilen saatten önce verilebilecektir.

Osmangazi İlçesi – Demirtaş Dumlupınar Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında arıza çalışması nedeniyle Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 53. Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

Yenişehir İlçesi – Subaşı Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde pompa arızası nedeniyle saat 13.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır.