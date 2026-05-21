Bursa BUSKİ su kesintisi! 21-22 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 21 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 21 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 22 Mayıs 2026 ile 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.

Aynı bölgelerde daha önce planlanan çalışma kapsamında ise 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri uygulanmıştır.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle mevcut içme suyu hatlarında arıza yaşanması durumunda 19 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Ayrıca Nilüfer ilçesi C4_K_Özlüce Alt Bölgesi’nde bulunan Özlüce Mahallesi Çiçek Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 21 Mayıs 2026 tarihinde 18.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
