Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Mayıs Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Mayıs su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi başta olmak üzere Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 16 Mayıs 2026 ile 21 Mayıs 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara müdahale edilecektir.

Nilüfer

Özlüce Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 19 Mayıs 2026 ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Kesintilerin, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle yapılabileceği bildirildi.

Osmangazi

Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 20 Mayıs 2026 tarihinde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Osmangazi ilçesindeki C3_D07 alt bölgesini kapsamaktadır.

Yıldırım

Samanlı Mahallesi Yücel Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 20 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışma, Yıldırım ilçesindeki C4_K_SAMANLI alt bölgesinde gerçekleştirilecektir.