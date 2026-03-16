Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Mart su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabri Bey mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle 13 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle kesinti yapılabileceği belirtilmiş olup vatandaşların tedbirli olması rica edilmektedir.

Mustafakemalpaşa

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 14 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Çalışmalar sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle kesinti yapılabileceği belirtilmiş olup vatandaşların tedbirli olması rica edilmektedir.

Osmangazi

Soğanlı Mahallesi Çirişhane Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 16 Mart 2026 tarihinde saat 16.45 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. BUSKİ tarafından gerçekleştirilecek çalışma süresince bölgede geçici su kesintisi yaşanabileceği belirtilmiştir.