Bursa BUSKİ su kesintisi! 14-15 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 14 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 14 Nisan su kesintisi saatleri...

Gemlik

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında, BUSKİ tarafından yapılacak içme suyu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Hamidiye, Dr. Ziya Kaya ve Eşrefdinçer mahallelerinin genelinde su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda su daha önce verilebilecektir.

Mustafakemalpaşa

13 Nisan 2026 ile 17 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında, kanalizasyon çalışmaları kapsamında oluşabilecek arızalara bağlı olarak Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir.

14 Nisan 2026 ile 18 Nisan 2026 tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arasında aynı mahallelerde benzer şekilde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanabilecektir.

Nilüfer

14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında, Kültür Mahallesi’nde Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Caddesi, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak ve Güneş Caddesi çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi

14 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Akpınar Mahallesi Hisar Sokak ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 14.10 ile 16.30 arasında Altınova Mahallesi Kış Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.30 arasında Hamitler Mahallesi Vardar Caddesi ve çevresinde arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.