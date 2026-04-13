Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Nisan Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 13 Nisan 2026 saat 09.00 ile 17 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar BUSKİ tarafından yürütülmekte olup olası arızalara bağlı kesintiler yaşanabilecektir.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 14 Nisan 2026 saat 09.00 ile 18 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar sırasında su temininde kesintiler yaşanabilecektir.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 9 Nisan 2026 saat 09.00 ile 13 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılmıştır. Bu kesinti de aynı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Nilüfer

İhsaniye Mahallesi Şehit Zeki Burak Okay Caddesi ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Kültür Mahallesi’nde Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Caddesi, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak ve Güneş Caddesi arasında kalan bölgede 14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Akpınar Mahallesi ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında planlı çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Çınarönü Mahallesi 3. Arıza Sokak ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Ortabağlar Mahallesi Orhanbey Sokak ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj

Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

Fransa'daki ilk golünü nihayet 22. maçında attı
Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası

Otobüsü polisin üzerine sürmüştü! CHP'nin şoförü hakkında karar
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini