Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Nisan su kesintisi saatleri...

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerinde 13 Nisan 2026 saat 09.00 ile 17 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar BUSKİ tarafından yürütülmekte olup olası arızalara bağlı kesintiler yaşanabilecektir.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 14 Nisan 2026 saat 09.00 ile 18 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Çalışmalar sırasında su temininde kesintiler yaşanabilecektir.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 9 Nisan 2026 saat 09.00 ile 13 Nisan 2026 saat 18.00 arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılmıştır. Bu kesinti de aynı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Nilüfer

İhsaniye Mahallesi Şehit Zeki Burak Okay Caddesi ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Kültür Mahallesi’nde Camili Sokak, Büyük Sokak, Başarı Sokak, Gümüşdere Caddesi, Güzel Sokak, Fidanlık Sokak ve Güneş Caddesi arasında kalan bölgede 14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Akpınar Mahallesi ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında planlı çalışmalar nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Çınarönü Mahallesi 3. Arıza Sokak ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Ortabağlar Mahallesi Orhanbey Sokak ve çevresinde 13 Nisan 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.