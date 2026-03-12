Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 4 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Aynı mahallelerde yürütülen çalışmaların devam etmesi nedeniyle 13 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında da her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer

Odunluk Mahallesi Liman Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Orhangazi

Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 13 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia: Bacağı koptu, yoğun bakımda

Görüntülü mesaj vermedi, İngilizlerin vahim bir iddiası var
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Galatasaray maçı öncesi felaketi yaşadılar
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro