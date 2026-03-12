Bursa BUSKİ su kesintisi! 12-13 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 12 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 4 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Aynı mahallelerde yürütülen çalışmaların devam etmesi nedeniyle 13 Mart 2026 ile 17 Mart 2026 tarihleri arasında da her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer

Odunluk Mahallesi Liman Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 12 Mart 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Orhangazi

Yeniköy, Cihanköy ve Ortaköy mahalleleri ile çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 13 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.