Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Ocak Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ocak Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ocak günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ocak su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik İlçesi, Umurbey Mahallesi

09 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Elektrik kesintisi nedeniyle pompalar devre dışı kalacağından Umurbey Mahallesi'nde su verilemeyecektir. Bu süre zarfında mahallede su kesintisiyle ilgili şikâyetler oluşabilir.

Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey ve Çevre Mahalleler

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanabilecektir.

07 Ocak 2026 ile 17 Ocak 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin civarındaki cadde ve sokaklarda zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

500

