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Bursa Bülbülü şarkıları neler, Bursa Bülbülü filminde hangi şarkılar söylendi?

Bursa Bülbülü şarkıları neler, Bursa Bülbülü filminde hangi şarkılar söylendi?
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Bursa Bülbülü, müzikleriyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alırken filmde seslendirilen şarkılar da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Filmde 80’li yılların gazino ve taverna atmosferini yansıtan birçok eser yer alırken, hem karakterlerin performansları hem de duygusal sahneler öne çıktı.

Filmde yer alan şarkıların bir kısmını Ata Demirer seslendirirken, bazı parçalar ise farklı sanatçılar tarafından yorumlandı. Özellikle “Beyaz Zambaklar”, “Pınarbaşı Ben Olayım” ve “Seni Yazdım Kalbime” gibi eserlerde Ata Demirer ve Melek Büyükçınar’ın sesleri öne çıkarken, film müzikleri albümü toplamda 10’dan fazla parçadan oluştu.

FİLMİN KONUSU NE?

Bursa Bülbülü, 1980'lerde Bursa'da çay bahçesinde şarkıcılık yapan ve kendi kasetini çıkarmayı hayal eden Cengiz'in hikayesini konu alır. Ünlü bir bestekarın şarkısıyla şöhreti yakalamaya çalışan Cengiz, bu süreçte kendisini ve arkadaşlarını bir dizi komik maceranın içinde bulur.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ ŞARKILARI

Şarkılar – Sanatçı

• Beyaz Zambaklar - Ata Demirer

• Unutma Beni - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• Dokumacı Kızlar - Ata Demirer

• Pınarbaşı Ben Olayım - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• I Love You - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• Bursa Kızı - Toygan Avanoğlu

• Seni Yazdım Kalbime - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• Şaka Yaptım - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• Sıktı Mı Canını - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• Dübeş Attım Yek Geldi - Ata Demirer, Melek Büyükçınar

• Bülbül Kasidesi - Ata Demirer

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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