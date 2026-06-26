Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?
Bursa Bülbülü, büyük oranda Bursa, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde çekilmiştir. Filmde özellikle 1980’li yılların atmosferini yansıtan sokaklar, sahil şeritleri ve doğal alanlar kullanılarak nostaljik bir dönem havası oluşturulmuştur.
Bursa Bülbülü filminin çekimleri 2022 yılında tamamlanmıştır. 1980’li yıllarda geçen hikâyesiyle dikkat çeken yapım, 2023 yılında vizyona girerek izleyiciyle buluşmuş ve müzik ile nostaljiyi bir araya getiren yapısıyla ilgi görmüştü
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bursa Bülbülü, büyük oranda Bursa, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde çekilmiştir. Filmde özellikle doğal sahil şeritleri ve dönemin atmosferini yansıtan mekanlar tercih edilerek nostaljik bir hava oluşturulmuştur.
BURSA VE ESKİ MEKANLARDA ÇEKİMLER YAPILDI
Bursa’da gerçekleştirilen çekimlerde, 1980’li yılların gazino ve taverna kültürünü yansıtan eski mekanlar kullanılmıştır. Film, bu yönüyle dönemin sosyal yaşamını ve eğlence anlayışını görsel olarak izleyiciye aktarmayı hedeflemiştir.
ERDEK VE BANDIRMA SAHİLLERİ ÖNE ÇIKTI
Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Bandırma çevresi, filmin dış mekan çekimlerinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Erdek Düzler sahil şeridi ve çevresindeki doğal alanlar, filmin birçok sahnesine ev sahipliği yapmıştır.
ATA DEMİRER’DEN NOSTALJİK SENARYO
Filmin senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrolünde yer alan Ata Demirer, Bursa Bülbülü ile izleyiciyi 1980’li yılların müzik ve gazino kültürüne götürmektedir. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken film, hem mizahı hem de dönemin atmosferini bir araya getirmektedir.