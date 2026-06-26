Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?

Bursa Bülbülü filminin çekimleri 2022 yılında tamamlanmıştır. 1980’li yıllarda geçen hikâyesiyle dikkat çeken yapım, 2023 yılında vizyona girerek izleyiciyle buluşmuş ve müzik ile nostaljiyi bir araya getiren yapısıyla ilgi görmüştü

Bursa Bülbülü, büyük oranda Bursa, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde çekilmiştir. Filmde özellikle doğal sahil şeritleri ve dönemin atmosferini yansıtan mekanlar tercih edilerek nostaljik bir hava oluşturulmuştur.

BURSA VE ESKİ MEKANLARDA ÇEKİMLER YAPILDI

Bursa’da gerçekleştirilen çekimlerde, 1980’li yılların gazino ve taverna kültürünü yansıtan eski mekanlar kullanılmıştır. Film, bu yönüyle dönemin sosyal yaşamını ve eğlence anlayışını görsel olarak izleyiciye aktarmayı hedeflemiştir.

ERDEK VE BANDIRMA SAHİLLERİ ÖNE ÇIKTI

Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Bandırma çevresi, filmin dış mekan çekimlerinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Erdek Düzler sahil şeridi ve çevresindeki doğal alanlar, filmin birçok sahnesine ev sahipliği yapmıştır.

ATA DEMİRER’DEN NOSTALJİK SENARYO

Filmin senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrolünde yer alan Ata Demirer, Bursa Bülbülü ile izleyiciyi 1980’li yılların müzik ve gazino kültürüne götürmektedir. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken film, hem mizahı hem de dönemin atmosferini bir araya getirmektedir.