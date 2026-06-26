Haberler

Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?

Bursa Bülbülü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Bülbülü, büyük oranda Bursa, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde çekilmiştir. Filmde özellikle 1980’li yılların atmosferini yansıtan sokaklar, sahil şeritleri ve doğal alanlar kullanılarak nostaljik bir dönem havası oluşturulmuştur.

Bursa Bülbülü filminin çekimleri 2022 yılında tamamlanmıştır. 1980’li yıllarda geçen hikâyesiyle dikkat çeken yapım, 2023 yılında vizyona girerek izleyiciyle buluşmuş ve müzik ile nostaljiyi bir araya getiren yapısıyla ilgi görmüştü

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü, büyük oranda Bursa, Balıkesir’in Bandırma ve Erdek ilçelerinde çekilmiştir. Filmde özellikle doğal sahil şeritleri ve dönemin atmosferini yansıtan mekanlar tercih edilerek nostaljik bir hava oluşturulmuştur.

BURSA VE ESKİ MEKANLARDA ÇEKİMLER YAPILDI

Bursa’da gerçekleştirilen çekimlerde, 1980’li yılların gazino ve taverna kültürünü yansıtan eski mekanlar kullanılmıştır. Film, bu yönüyle dönemin sosyal yaşamını ve eğlence anlayışını görsel olarak izleyiciye aktarmayı hedeflemiştir.

ERDEK VE BANDIRMA SAHİLLERİ ÖNE ÇIKTI

Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Bandırma çevresi, filmin dış mekan çekimlerinde önemli bir rol oynamıştır. Özellikle Erdek Düzler sahil şeridi ve çevresindeki doğal alanlar, filmin birçok sahnesine ev sahipliği yapmıştır.

ATA DEMİRER’DEN NOSTALJİK SENARYO

Filmin senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrolünde yer alan Ata Demirer, Bursa Bülbülü ile izleyiciyi 1980’li yılların müzik ve gazino kültürüne götürmektedir. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken film, hem mizahı hem de dönemin atmosferini bir araya getirmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Leyla Aydemir davasında karar çıktı! Katil en yakını
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı
ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!