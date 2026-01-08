Burdur okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Burdur Valiliği, 9 Ocak Cuma günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BURDUR HAVA DURUMUBurdur'da Hava Sertleşiyor: Önce Sağanak Yağış, Sonra Kar Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Burdur önümüzdeki 5 gün boyunca hem yağışlı hem de soğuk bir hava dalgasının etkisi altında olacak. Haftanın ilk günlerinde etkili olan ılıman hava, hafta sonuna doğru yerini dondurucu soğuklara ve kar yağışına bırakacak.

Perşembe: Şiddetli Rüzgar ve Yağmur

08 Ocak Perşembe günü Burdur'da yağmurlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 11°C, en düşük sıcaklığı ise 7°C olarak ölçülecek. Ancak bu noktada rüzgara dikkat! Rüzgar hızının saatte 41 km'ye kadar çıkması bekleniyor, bu da hissedilen sıcaklığı düşürebilir.

Cuma: Kar Yağışı Başlıyor

09 Ocak Cuma günü sıcaklıklar sert bir düşüş yaşıyor. Gündüz sıcaklığı 4°C'ye kadar gerilerken, gece sıcaklığı 1°C bandında seyredecek. Bu düşüşle birlikte şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Cumartesi: Gece Dondurucu Ayaz

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar kesilerek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Gündüz sıcaklığı 10°C'ye çıksa da, gece saatlerinde termometreler -2°C'yi gösterecek. Cumartesi gecesi ve pazar sabahı yaşanabilecek don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Pazar ve Pazartesi: Yağışlı Hava Geri Dönüyor

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 9°C, gece ise 3°C civarında olacak.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftaya karla karışık yağmur ile merhaba diyoruz. Sıcaklık gün içinde en fazla 5°C'ye yükselecek.

Geçmiş Verilerle Karşılaştırma: 1991-2020 yılları arasındaki ortalamalara bakıldığında, Burdur'da bu dönemde beklenen en yüksek sıcaklık ortalaması 7,2°C civarındayken, pazartesi günü yaşanacak 5°C'lik sıcaklık mevsim normallerinin biraz altında kalacak.

Yetkililer, özellikle cuma günü beklenen kar yağışı ve cumartesi gecesi yaşanacak buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları uyarıyor.

BURDUR OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.