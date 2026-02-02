Haberler

Burdur okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Burdur'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Burdur Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Bu konuda son bilgiler ve gelişmeler bu haberde yer alacak.

Burdur Valiliği, 3 Şubat Salı günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BURDUR HAVA DURUMU BURDUR

3 ŞUBAT SALI: İç kesimlerde soğuk hava etkili. Burdur'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gündüz 9 derece olan sıcaklık gece -2 dereceye kadar düşecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA : Çok bulutlu ve serin bir gün. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir. En yüksek sıcaklık 8 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Ayaz etkisini sürdürüyor. Gece dondurucu soğuklar (-3°) görülürken, gündüz güneşin etkisiyle sıcaklık 7 derece olacak.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Gece buzlanma riski devam etse de gündüz sıcaklık 10 dereceye yükselecek.

BURDUR OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

