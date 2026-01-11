Burdur okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Burdur'da okul yok mu (BURDUR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Burdur Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü il genelindeki okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yapacak. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu. Valilikten yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BURDUR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler ışığında, Burdur ve çevresinde Ocak ayı ortasında dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olacağı bir döneme girilmektedir. Bölgenin geçmiş verileri, bu tarihlerde ekstrem kış koşullarının yaşanabildiğini göstermektedir.

Kar Yağışı ve Sıcaklık Düşüşü

Hafta başından itibaren Burdur genelinde dondurucu etkiler ve yağışlı bir seyir izlenecektir:

• 12 Ocak Pazartesi: Haftanın ilk gününde kar yağışının etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 3 derece, en yüksek 6 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülmektedir. Gün boyu nem oranının yüzde 96 gibi yüksek bir seviyede kalacağı tahmin edilmektedir.

• 13 Ocak Salı: Kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve sıcaklıkların hissedilir derecede düşük kalması beklenmektedir.

• 14 Ocak Çarşamba: Yağışların yer yer etkisini sürdüreceği, özellikle gece saatlerinde dondurucu soğukların şehre hakim olacağı tahmin edilmektedir.

Hafta Ortasında Buzlanma Riski

Haftanın ilerleyen günlerinde kar yağışının yanı sıra dondurucu hava dalgası etkisini koruyacaktır:

• 15 Ocak Perşembe: Kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte gökyüzünün yer yer açılması ancak dondurucu ayazın artması beklenmektedir.

• 16 Ocak Cuma: Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülmektedir.

Geçmiş Yılların Ekstrem Kayıtları

Burdur bölgesinin geçmiş meteorolojik verilerine bakıldığında, Ocak ayı ortasında oldukça düşük uç sıcaklıkların kaydedildiği görülmektedir. Örneğin 12 Ocak tarihinde geçmişte sıfırın altında 11,6 derece gibi dondurucu sıcaklıklar kayıtlara geçmiştir. Bu durum, bölgenin Ocak ayı ortasında her yıl sert kış koşullarına açık olduğunu kanıtlamaktadır.

Vatandaşlara Kritik Uyarılar

Uzmanlar, beklenen kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarmaktadır. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, gizli buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin kış lastiği ve gerekli ekipmanlar olmadan trafiğe çıkmamaları büyük önem taşımaktadır.

BURDUR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.