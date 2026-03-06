Burcu Güneş, Demet Akalın hakkında ne dedi? Burcu Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Burcu Güneş, gündeme dair açıklamalarıyla merak uyandırıyor. Son olarak Demet Akalın hakkında yaptığı yorumlar magazin dünyasında konuşuluyor. Burcu Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURCU GÜNEŞ, DEMET AKALIN HAKKINDA NE DEDİ?

Şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkında, "Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum" dedi. Güneş daha sonra yaptığı açıklamada sadece tek kişiyi hedef almadığını röportajın farklı başlıkları da kapsadığını söyledi.

BURCU GÜNEŞ KİMDİR?

Burcu Güneş, 12 Ağustos 1975 doğumlu Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Kariyerine çocuk yaşta başlayan Güneş, 12 yaşında ilk bestesini yaptı ve babasıyla birlikte çeşitli trio ve orkestralarda sahne deneyimi kazandı. Profesyonel müzik hayatına İzmir'de ünlü piyanist Burçin Büke ile stüdyoya girerek adım attı. 1998 yılında ilk albümü Aşk Yarası ile müzik piyasasına giriş yaptı. Pop, etnik ve Türk sanat müziği tarzlarını harmanlayan çalışmalarıyla tanınmaktadır.

BURCU GÜNEŞ KAÇ YAŞINDA?

12 Ağustos 1975 doğumlu olan Burcu Güneş, 48 yaşındadır (2026 itibarıyla).

BURCU GÜNEŞ NERELİ?

Burcu Güneş, İzmir, Türkiye doğumludur. Çocukluğu İzmir - Şirinyer'de geçmiştir.

BURCU GÜNEŞ'İN KARİYERİ

İlk albüm: 1998'de Aşk Yarası, 5 şarkı ve 7 yabancı cover içerir.

Düetler: 1999'da Rafet El Roman ile Son Mektup, 2010'da Selami Şahin ile Ben Bir Tek Kadın (Adam) Sevdim.

Albüm çalışmaları: Tılsım (2001), Ay Şahit (2004), Ben Ateş Ben Su (2006), Sihirbaz (2009), Gül Kokusu (2013), Anadolu'nun Güneşi (2018).

Ödüller ve başarılar: En İyi Kadın Sanatçı, Yılın Sanatçısı, Yılın Düeti gibi birçok ödül.

Sahne deneyimi: Türkiye ve Avrupa genelinde 450'den fazla konser.

Diğer çalışmalar: Radyo ve reklam jingle'ları, müzik yarışmalarında jüri üyeliği, televizyon programlarında sunuculuk ve vokal koçluğu.

Burcu Güneş, şarkıcılık kariyerinde hem kendi bestelerini hem de Türk pop müziğine kazandırdığı yorumlarla tanınan önemli bir isimdir.