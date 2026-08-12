Burak Sergen ile evliliğinin ardından magazin gündeminde merak edilen isimlerden biri haline gelen Gizem Şağban, tiyatro dünyasındaki çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Gizem Şağban'ın, Burak Sergen Tiyatrosu'nun yönetim süreçlerinde görev aldığı biliniyor. Şağban'ın özel hayatından çok tiyatro alanındaki çalışmaları kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Burak Sergen'in eşi Gizem Sergen kimdir? Gizem Sergen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BURAK SERGEN'İN EŞİ GİZEM SERGEN KİMDİR?

Gizem Şağban, oyuncu Burak Sergen ile evliliğiyle kamuoyunun daha yakından tanımaya başladığı bir isimdir. Şağban, tiyatro alanında çalışmalarını sürdüren ve Burak Sergen Tiyatrosu'nun yönetiminde görev alan bir isim olarak öne çıkıyor.

Burak Sergen ile Gizem Şağban, 31 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. Evlilik öncesinde de Burak Sergen'in tiyatrosunda görev yapan Şağban'ın, tiyatronun yönetim ve organizasyon süreçlerinde aktif sorumluluk üstlendiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Şağban'ın tiyatro alanındaki kariyeri, oyunculuk çalışmalarından ziyade organizasyon ve yönetim tarafındaki görevleriyle öne çıkıyor. Bu yönüyle sahne arkasında çalışmalarını sürdüren bir isim olarak tanınıyor.

GİZEM SERGEN KAÇ YAŞINDA?

Gizem Şağban 37 yaşındadır. 1988 doğumlu olduğu bilinen Şağban'ın doğum yeri ve memleketi hakkında kamuoyuyla paylaşılmış net bir bilgi bulunmuyor.

GİZEM SERGEN NE İŞ YAPIYOR?

Gizem Şağban, Burak Sergen Tiyatrosu'nun genel müdürü olarak görev yapıyor. Tiyatro prodüksiyonlarının perde arkasında yer alan Şağban, organizasyon ve yönetim süreçlerini yürütüyor.

Genel müdürlük görevi kapsamında tiyatronun çalışma düzeninin ve prodüksiyon süreçlerinin yönetilmesinde sorumluluk üstleniyor. Bu nedenle Gizem Şağban'ın mesleki kariyeri, sahnede oyunculuk yapmaktan çok tiyatronun yönetim ve organizasyon tarafında şekilleniyor. Burak Sergen de 2024 yılında yaptığı açıklamada Şağban'ın tiyatroda yönetim tarafında görev aldığını ve turnelerde kendisine eşlik ettiğini belirtmişti.