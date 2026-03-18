Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Burak Çelik, 2026 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisiyle yeniden gündeme geldi. Bu kez dizide Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Çelik, İstanbul'un karanlık dünyasında hikayenin seyrini değiştirecek stratejik bir rol üstleniyor. Peki, Burak Çelik kimdir? Yeraltı dizisinin Volkan'ı Burak Çelik kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

YERALTİ DİZİSİNİN VOLKAN'I BURAK ÇELİK KİMDİR?

2026 yılında Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Burak Çelik, özellikle Yeraltı dizisindeki Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çelik, genç yaşlardan itibaren hem modellik hem de oyunculuk kariyerinde etkileyici bir yol kat etti.

Modellik kariyerine 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak başlayan Burak Çelik, aynı yıl katıldığı Best Model of The World yarışmasında 42 ülkeden 56 model arasından "En İyi Erkek Model" seçilerek uluslararası platformda dikkat çekti.

BURAK ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

21 Temmuz 1992 doğumlu olan Burak Çelik, 2026 itibarıyla 33 yaşındadır.

BURAK ÇELİK NERELİ?

Burak Çelik, hayatına ve kariyerine İstanbul'da başlamıştır. İstanbul doğumlu olan oyuncu, hem şehir kültüründen hem de büyükşehir hayatının dinamizmiyle şekillenen bir kariyer yoluna sahiptir.

BURAK ÇELİK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk dünyasına adım atması ise modellik kariyerinin ardından gerçekleşti. İlk büyük çıkışını Karagül dizisinde Serdar karakteriyle yapan Çelik, 100 bölüm boyunca bu rolde izleyiciyle buluştu ve yeteneğini geniş bir kitleye gösterdi. Ardından Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol olarak Barış karakterini canlandıran Burak Çelik, performansıyla büyük ilgi gördü.

Söz dizisinde Selim karakteriyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde Mahir karakteriyle, 2020 yılında ise Kuruluş Osman dizisinde Kongar karakteriyle ekranlara geldi. 2022 yılında diziden ayrılan Çelik, sonrasında Fox TV dizileri Senden Daha Güzel ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi projelerde önemli roller üstlenerek oyunculuk kariyerini güçlendirdi.

BURAK ÇELİK EŞİ KİM?

Burak Çelik'in özel hayatı, magazin dünyasında da merak edilen konular arasında yer almaktadır. 2024 yılının sonunda Ece Bayrak ile evlenen Çelik'in bu mutlu birlikteliği basına yansımıştır.