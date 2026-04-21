Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Eski Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu kaç yaşında, nereli?

ESKİ TUNCELİ VALİSİ BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye’de mülki idare alanında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş bir kamu yöneticisidir. 1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Çorum’un Sungurlu ilçesine dayanan bir aile geçmişine sahiptir.

Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlamış ve 1997 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından kısa bir süre finans sektöründe görev almış, daha sonra kamu hizmetine yönelmiştir.

2004 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde kaymakam adayı olarak mülki idare kariyerine başlamıştır. Bu süreçten itibaren Türkiye’nin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevleri üstlenmiştir. Görev yaptığı ilçeler arasında Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat yer almaktadır. Bu görevler boyunca yerel yönetim tecrübesi kazanmış ve idari sorumluluklar üstlenmiştir.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 2018 yılında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Aynı yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak atanmıştır.

2021 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görevlendirilmiş, 2023 yılında ise Tunceli Valiliği görevine atanmıştır. Ancak sonraki süreçte bu görev değişmiş ve şu an Tunceli Valisi olarak görev yapmamaktadır.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 50 yaşındadır.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU NERELİ?

Bülent Tekbıyıkoğlu doğum yeri itibarıyla Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ancak köken olarak Çorum’un Sungurlu ilçesine dayanmaktadır.