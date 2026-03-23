Bugünkü Resmi Gazete kararları 23 Mart 2026 | Bugün Resmi Gazete atamaları ve kararları neler?

23 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de, vatandaşların yakından takip ettiği kararlar ve yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Bugünkü yayın, hem kamu kurumlarını hem de özel sektörü ilgilendiren önemli düzenlemeleri içeriyor. Özellikle Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile esnek fiyatlama, ödeme kolaylığı ve veri güvenliği konularında yeni düzenlemeler getirildi. Aşağıda, 23 Mart 2026 Resmî Gazete kararları ve yönetmelik değişiklikleri ile tebliğ ve ilanların detaylarını bulabilirsiniz.

BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE KARARLARI 23 MART 2026

Resmî Gazete'nin yürütme ve idare bölümünde yayımlanan kararlar, farklı yönetmelik ve tebliğleri kapsamaktadır. Bugünkü kararların öne çıkan maddeleri şu şekilde sıralanıyor:

YÖNETMELİKLER

Jandarma Genel Komutanlığına Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan bu değişiklik, araç, gereç ve malzeme satışları ile hizmet satışında uygulanan prosedürleri güncelliyor. Hibe ve hurda işlemlerinde netlik sağlanması hedefleniyor.

İkili Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkili Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamındaki değişiklikler, ticarette eşyanın tercihli menşe tespitinde uygulanacak kriterleri güncelliyor ve uluslararası ticaret standartları ile uyum sağlıyor.

Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararı Kapsamı Tercihli Menşe Kuralları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu düzenleme, bölgesel menşe kurallarının uygulanmasında ve ticaretin düzenlenmesinde daha şeffaf bir yapı sağlıyor.

Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Aralık 2025'te taslak olarak duyurulan ve kabul edilen bu değişiklik, elektrikli araç şarj hizmetlerinde esnek fiyatlama, ödeme kolaylığı ve veri güvenliği alanlarını tek çerçevede topluyor. Bu düzenleme, hem kullanıcı deneyimini hem de hizmet sağlayıcıların işleyişini iyileştirmeyi hedefliyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ziraat Mühendisleri Odası'nın ana yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, mesleki standartların güncellenmesini ve oda işleyişinin daha etkin yürütülmesini amaçlıyor.

TEBLİĞLER

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğler de kamu ve meslek gruplarını ilgilendirmektedir:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/8)

İthalatta adil rekabetin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan tebliğ, ithalat süreçlerinde izlenecek kuralları belirliyor.

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2026/1)

Bu tebliğ, belirli mesleklerde çalışacak kişilerin Meslekî Yeterlilik Belgesi almasını zorunlu kılıyor. Böylece mesleki standartların korunması ve iş güvenliği sağlanıyor.

BUGÜN RESMİ GAZETE ATAMALARI VE KARARLARI NELER?

Bugünkü Resmî Gazete, yalnızca yönetmelik ve tebliğlerle sınırlı kalmayıp, çeşitli atama ve kararları da içeriyor. Özellikle kamu kurumları ve meslek odaları için önemli atamalar yayımlanmıştır.

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı İlanları:

Mahkemeler ve yargı mercilerine ait duyurular Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları:

Kamu kurumlarının gerçekleştireceği ihaleler ve mal/hizmet alım süreçleri ilan edilmiştir.

Çeşitli İlanlar:

Farklı kurum ve kuruluşlara dair resmi duyurular bu bölümde yayımlanmıştır.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri:

Yatırımcılar ve finans sektörü için önemli olan bu değerler güncel olarak paylaşılmıştır.