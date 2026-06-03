Bugün Yeraltı var mı, yok mu, Yeraltı neden yok?

Televizyon ekranlarında ilgiyle takip edilen Yeraltı programı, son günlerde yayınlanmamasıyla izleyicilerin dikkatini çekti. “Yeraltı neden yok?” sorusu sosyal medyada sıkça sorulurken, programın akıbeti ve yayın durumu merak ediliyor. İşte Yeraltı programının yayın sürecine dair detaylar…

YERALTI BUGÜN VAR MI, YOK MU? YERALTI DİZİSİ NEDEN YOK?

NOW TV yayın akışında “Yeraltı” dizisinin bu hafta yer almaması izleyiciler arasında merak uyandırdı. Sevilen yapımın ekranlara neden gelmediği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılırken, dizinin durumu hakkında açıklama geldi. Peki Yeraltı bugün var mı, yok mu ve Yeraltı neden yok?

NOW TV’nin güncel yayın akışı incelendiğinde, Yeraltı dizisinin bu hafta program listesinde yer almadığı görülüyor.

YERALTI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Yapılan açıklamalara ve yayın akışına göre Yeraltı dizisi bugün ekranlarda yer almıyor. Dizinin bu hafta yayınlanmaması, izleyicilerin “Yeraltı bugün yok mu?” sorusunu sıkça sormasına neden oldu.