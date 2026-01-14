Haberler

Bugün yağmur var mı? 14 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 14 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 Ocak için paylaşılan güncel hava durumu tahminleri, dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İl il beklenen sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, meteoroloji uzmanları gün içerisinde hava koşullarında yaşanabilecek ani değişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün yağmur var mı? 14 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

14 Ocak tarihine ait hava durumu beklentileri, yurt genelinde günlük programlarını planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahminlerde; sıcaklıkların seyri, yağış ihtimali ve rüzgârın şiddeti öne çıkarken, uzmanlar gün boyunca yaşanabilecek ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İl il güncel hava durumu detayları haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 14 Ocak Çarşamba için genel tahmin bulutlu bir hava öne çıkıyor; yoğun yağmur beklentisi yok ve günün büyük bölümünde yağış görülmesi tahmin edilmiyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de de 14 Ocak'ta yağış beklenmiyor; gökyüzü çoğunlukla güneşli veya bulutlu seyredecek, yağmur riski düşük.

Bugün yağmur var mı? 14 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da da 14 Ocak Çarşamba günü belirgin bir yağış beklentisi yok; hava genellikle bulutlu olacak.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 14 Ocak'ta yağış beklenmiyor; rüzgâr etkili olabilir ancak genel hava daha çok açık veya parçalı bulutlu olacak.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da 14 Ocak Çarşamba günü yağmur ihtimali zayıf görünüyor; hava çoğunlukla bulutlu veya sakin bir seyir izleyecek.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti
Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip

Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! En-Nesyri'ye sürpriz talip