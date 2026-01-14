Bugün yağmur var mı? 14 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

14 Ocak tarihine ait hava durumu beklentileri, yurt genelinde günlük programlarını planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahminlerde; sıcaklıkların seyri, yağış ihtimali ve rüzgârın şiddeti öne çıkarken, uzmanlar gün boyunca yaşanabilecek ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. İl il güncel hava durumu detayları haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 14 Ocak Çarşamba için genel tahmin bulutlu bir hava öne çıkıyor; yoğun yağmur beklentisi yok ve günün büyük bölümünde yağış görülmesi tahmin edilmiyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de de 14 Ocak'ta yağış beklenmiyor; gökyüzü çoğunlukla güneşli veya bulutlu seyredecek, yağmur riski düşük.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da da 14 Ocak Çarşamba günü belirgin bir yağış beklentisi yok; hava genellikle bulutlu olacak.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da 14 Ocak'ta yağış beklenmiyor; rüzgâr etkili olabilir ancak genel hava daha çok açık veya parçalı bulutlu olacak.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da 14 Ocak Çarşamba günü yağmur ihtimali zayıf görünüyor; hava çoğunlukla bulutlu veya sakin bir seyir izleyecek.