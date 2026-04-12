Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi

ABD ile İran arasında 1979’dan bu yana gerçekleştirilen ilk doğrudan görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapıldı ancak 21 saat süren kritik zirveden anlaşma çıkmadı. Tarafların masadan kalkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da düzenlenen UFC etkinliğine katılması dikkat çekti.

İslamabad’daki müzakerelerde taraflar birçok başlığı masaya yatırdı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerde Hürmüz Boğazı, İran’ın nükleer programı, savaş tazminatları, yaptırımların kaldırılması ve çatışmaların sona erdirilmesi gibi kritik konuların ele alındığını açıkladı. Bekayi, “Birçok noktada uzlaşı sağlandı ancak iki önemli meselede anlaşmazlık yaşandı” ifadelerini kullandı.

MASAYI KİLİTLEYEN 2 KRİTİK BAŞLIK

Görüşmeleri çıkmaza sokan başlıkların başında Hürmüz Boğazı’nın statüsü ile nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması geldi. ABD, İran’dan nükleer silah geliştirmeyeceğine dair net ve uzun vadeli taahhüt talep ederken, Tahran ise bu talepleri “aşırı” olarak nitelendirdi ve yaptırımların kaldırılması ile güvenlik garantileri istedi.

"İRAN İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR HABER"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada İran’ın nükleer program konusunda beklenen güvenceleri vermediğini vurgulayarak, “Bu durum ABD’den çok İran için kötü bir haber” dedi. ABD tarafı ayrıca İran’a “nihai teklif” sunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini açıkladı.

İran cephesi ise anlaşmazlığın sorumluluğunu Washington’a yükleyerek, ABD’nin maksimalist taleplerinin uzlaşıyı engellediğini savundu. Görüşmelerin güvensizlik atmosferinde gerçekleştiği ve tek oturumda anlaşma sağlanmasının beklenmemesi gerektiği ifade edildi.

PAKİSTAN DEVREDE: ATEŞKES ÇAĞRISI

Zirvenin ardından arabulucu rol üstlenen Pakistan’dan kritik bir çağrı geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaparak gerilimin yeniden tırmanmaması gerektiğini vurguladı. İslamabad yönetimi, iki ülke arasında diyaloğu sürdürmek için girişimlerine devam edeceğini açıkladı.

ABD HEYETİ AYRILDI, YENİ GÖRÜŞME BELİRSİZ

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından ABD heyeti İslamabad’dan ayrıldı. İran tarafı ise şu aşamada yeni bir görüşme planı olmadığını duyurdu. Böylece büyük umutlarla başlayan diplomatik süreç ilk turda çöktü.

ZİRVE SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’da düzenlenen UFC etkinliğine katılması gündem oldu. Kritik zirvenin hemen ardından gelen bu görüntüler, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı.

Bölgedeki gerilim sürerken, tarafların yeniden masaya oturup oturmayacağı ve ateşkesin korunup korunamayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.