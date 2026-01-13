Haberler

Bugün yağmur var mı? 13 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

13 Ocak'a ilişkin güncel hava durumu raporları, günlük planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların odağında yer alıyor. İl il beklenen sıcaklıklar, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi dikkat çekerken, meteoroloji uzmanları gün boyunca yaşanabilecek ani değişimlere karşı uyarılarda bulunuyor. Peki, bugün yağmur var mı? 13 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

13 Ocak hava durumu tahminleri, yurt genelinde günlük planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin paylaştığı son veriler; sıcaklık değişimleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisine dair önemli ipuçları sunarken, uzmanlar gün içinde yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı uyarılarda bulunuyor. İl il detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca yer yer bulutlanma ile birlikte aralıklı yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Hava zaman zaman kapalı seyredebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de genel olarak parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağmur ihtimali düşük olmakla birlikte, gün içinde yerel ve kısa süreli yağış geçişleri ihtimal dâhilinde.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da bulutlu bir hava öne çıkıyor. Günün bazı saatlerinde hafif yağmur veya karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklara bağlı olarak yağış türü değişkenlik gösterebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da zaman zaman yağmur geçişleri bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerde kısa süreli yağışlar etkili olabilir. Gün içinde bulutluluk oranı yüksek seyredebilir.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da gün boyunca bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Yer yer yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağış ihtimali gündemde. Gün içerisinde hava koşullarında ani değişimler yaşanabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
