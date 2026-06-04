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Bugün voleybol maçı var mı, bugün Türkiye kadın voleybol maçı var mı?

Bugün voleybol maçı var mı, bugün Türkiye kadın voleybol maçı var mı?
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Bugün voleybol maçı var mı, bugün Türkiye kadın voleybol maçı var mı? Voleybolseverler, Filenin Sultanları’nın maç takvimini yakından takip ederken günün karşılaşma programı merak konusu oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bugün sahaya çıkıp çıkmayacağı sporseverler tarafından araştırılıyor.

“Bugün Türkiye kadın voleybol maçı var mı?” ve “bugün voleybol maçı var mı?” soruları voleybol gündeminin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Milli takımın maç programını kaçırmak istemeyen taraftarlar, günün karşılaşma takvimini ve Türkiye’nin sahaya çıkacağı olası maçları merak ediyor.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol ve voleybol severler, farklı platformlar üzerinden maçı takip edebilecek.

S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve internet üzerinden şifreli olarak erişim sağlanabiliyor.

Maç, S Sport platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME SEÇENEĞİ

S Sport Plus platformu da Türkiye-Hollanda maçını yayınlayacak alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor.

İnternet üzerinden erişilebilen platform sayesinde karşılaşma mobil cihazlar, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan takip edilebiliyor.

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN YAPACAK

TRT Spor ise Türkiye-Hollanda mücadelesini şifresiz olarak ekranlara getirecek.

TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu ve internet yayını da mevcut.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye-Hollanda karşılaşması 04 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak.

Milli takım, Milletler Ligi’nde önemli bir mücadeleye çıkacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Filenin Sultanları’nın Hollanda ile oynayacağı karşılaşma saat 22:30’da başlayacak.

Gece oynanacak maç, voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Hollanda arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı Brezilya’nın Brasilia kentinde, Brasilia Stadyumu’nda oynanacak.

Milli takım, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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