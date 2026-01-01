Haberler

Bugün okullar tatil mi, yılbaşında kullar tatil mi, 1 Ocak tatil mi?

Bugün okullar tatil mi, yılbaşında kullar tatil mi, 1 Ocak tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, 1 Ocak'ın tatil olup olmadığı konusu yeniden gündeme geldi. Kamu kurumlarında görev yapanlar, özel sektör çalışanları ve öğrenciler, Perşembe gününe denk gelen 1 Ocak 2026'nın çalışma ve eğitim düzenini nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Resmi tatiller takviminin duyurulmasıyla birlikte yılbaşı gününe ilişkin detaylar da netlik kazandı.

Bu kapsamda, "1 Ocak 2026 resmi tatil mi?", "Bugün okullar açık mı?", "Yılbaşında kamu kurumları çalışıyor mu?" gibi sorular vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Açıklanan takvim doğrultusunda yılbaşı tatiline ilişkin uygulamalar belli oldu.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜ TATİL Mİ?

1 Ocak 2026 tarihi, yılbaşı dolayısıyla resmi tatiller arasında yer alıyor. Perşembe gününe denk gelen bu tarihte kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Özel sektörde ise çalışma düzeni, şirketlerin kendi uygulamalarına göre farklılık gösterebiliyor.

2026 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

2026 yılında uygulanacak resmi tatil günleri ve bayram takvimi şöyle şekillendi:

• 1 Ocak Perşembe 2026 — Yılbaşı (Resmi tatil)

• 19 Mart Perşembe 2026 — Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

• 20 Mart Cuma 2026 — Ramazan Bayramı 1. Gün

• 21 Mart Cumartesi 2026 — Ramazan Bayramı 2. Gün

• 22 Mart Pazar 2026 — Ramazan Bayramı 3. Gün

• 23 Nisan Perşembe 2026 — Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 1 Mayıs Cuma 2026 — Emek ve Dayanışma Günü

• 19 Mayıs Salı 2026 — Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

• 26 Mayıs Salı 2026 — Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

• 27 Mayıs Çarşamba 2026 — Kurban Bayramı 1. Gün

• 28 Mayıs Perşembe 2026 — Kurban Bayramı 2. Gün

• 29 Mayıs Cuma 2026 — Kurban Bayramı 3. Gün

• 30 Mayıs Cumartesi 2026 — Kurban Bayramı 4. Gün

• 15 Temmuz Çarşamba 2026 — Demokrasi ve Millî Birlik Günü

• 30 Ağustos Pazar 2026 — Zafer Bayramı

• 28 Ekim Çarşamba 2026 — Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

• 29 Ekim Perşembe 2026 — Cumhuriyet Bayramı

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı

Kar ve tipi ulaşımı hayatı felç etti! Fırtınaya rağmen namazını kıldı
Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Bir anda birbirilerine girdiler! Saç saça baş başa kavga kamerada
Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı

Ünlü sanatçı kullandığı araçla restorana daldı! İşte kaza anı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür bulundu! Anlamı hayrete düşürdü

O ilimizde tam 7 bin 500 yıllık tarihi keşif! Anlamı hayrete düşürdü