Bugün okullar tatil mi, yılbaşında kullar tatil mi, 1 Ocak tatil mi?

Bu kapsamda, "1 Ocak 2026 resmi tatil mi?", "Bugün okullar açık mı?", "Yılbaşında kamu kurumları çalışıyor mu?" gibi sorular vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Açıklanan takvim doğrultusunda yılbaşı tatiline ilişkin uygulamalar belli oldu.

1 OCAK 2026 PERŞEMBE GÜNÜ TATİL Mİ?

1 Ocak 2026 tarihi, yılbaşı dolayısıyla resmi tatiller arasında yer alıyor. Perşembe gününe denk gelen bu tarihte kamu kurumları ve okullar kapalı olacak. Özel sektörde ise çalışma düzeni, şirketlerin kendi uygulamalarına göre farklılık gösterebiliyor.

2026 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

2026 yılında uygulanacak resmi tatil günleri ve bayram takvimi şöyle şekillendi:

• 1 Ocak Perşembe 2026 — Yılbaşı (Resmi tatil)

• 19 Mart Perşembe 2026 — Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

• 20 Mart Cuma 2026 — Ramazan Bayramı 1. Gün

• 21 Mart Cumartesi 2026 — Ramazan Bayramı 2. Gün

• 22 Mart Pazar 2026 — Ramazan Bayramı 3. Gün

• 23 Nisan Perşembe 2026 — Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

• 1 Mayıs Cuma 2026 — Emek ve Dayanışma Günü

• 19 Mayıs Salı 2026 — Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

• 26 Mayıs Salı 2026 — Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

• 27 Mayıs Çarşamba 2026 — Kurban Bayramı 1. Gün

• 28 Mayıs Perşembe 2026 — Kurban Bayramı 2. Gün

• 29 Mayıs Cuma 2026 — Kurban Bayramı 3. Gün

• 30 Mayıs Cumartesi 2026 — Kurban Bayramı 4. Gün

• 15 Temmuz Çarşamba 2026 — Demokrasi ve Millî Birlik Günü

• 30 Ağustos Pazar 2026 — Zafer Bayramı

• 28 Ekim Çarşamba 2026 — Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

• 29 Ekim Perşembe 2026 — Cumhuriyet Bayramı