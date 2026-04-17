Bugün okullar tatil mi, 17 Nisan Cuma okul yok mu?

Türkiye’yi yasa boğan okul saldırıları sonrası eğitim camiasında gözler resmi makamlara çevrildi. Sosyal medyada hızla yayılan tatil iddiaları üzerine veliler ve öğrenciler, "Bugün okul var mı, 17 Nisan Cuma günü ders işlenecek mi?" araştırmalarına hız verdi. Özellikle saldırıların yaşandığı bölgelerde eğitimin güvenliği tartışma konusu olurken, Türkiye genelinde bir tatil kararının çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. MEB ve ilgili valiliklerin 17 Nisan Cuma gününe dair yayımlayacağı güncel takvim ve okul tatili iddialarına ilişkin tüm detaylar haberimizde...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 17 NİSAN CUMA SON DAKİKA MEB VE VALİLİK AÇIKLAMALARI

Türkiye, ardı ardına gelen okul saldırıları ve eğitim sendikalarının grev kararlarıyla çalkalanırken, gözler 17 Nisan 2026 Cuma gününe çevrildi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan trajik olayların ardından veliler ve öğrenciler, "Bugün okul var mı, okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takviminde genel bir tatil görünmese de, bazı illerden gelen bölgesel tatil haberleri ve sendikaların iş bırakma eylemleri kafaları karıştırdı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki son durum...

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Okullarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası en net karar sarsılan bölgelerden geldi. Kahramanmaraş Ayşe Çalık Ortaokulu’ndaki acı olay sonrası İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesinde; Kahramanmaraş il genelinde eğitime 16 ve 17 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle ara verildi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sadece olayın yaşandığı okulda eğitime dört gün ara verildiğini duyurdu. Şanlıurfa'nın geri kalanında ise resmi bir tatil kararı bulunmuyor.

SENDİKALARDAN İŞ BIRAKMA EYLEMİ: DERSLER BOŞ MU GEÇECEK?

Eğitim dünyasındaki güvenlik zafiyetlerine tepki gösteren Eğitim-Bir-Sen, Memur-Sen ve Eğitim-İş gibi güçlü sendikalar, 15-17 Nisan tarihlerini kapsayan eylem kararları aldı. Sendika liderlerinin "Bu hafta okullarda derslere ara verilsin" çağrısı sonrası, birçok öğretmen iş bırakma eylemine katılarak sahaya inecek. Bu durum, resmi bir tatil ilanı olmasa da pek çok okulda derslerin aksamasına veya boş geçmesine neden olabilir. Velilerin, okullarındaki öğretmenlerin eylem durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.

81 İLDE SON DURUM: İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE OKUL VAR MI?

Sosyal medyada yayılan "Türkiye genelinde okullar tatil edildi" iddiaları, resmi makamlarca doğrulanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin valiliğinden Kahramanmaraş dışındaki bölgeler için genel bir tatil açıklaması gelmedi. MEB takvimine göre 17 Nisan Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetleri resmi olarak devam ediyor. Ancak bölgesel olarak gelişen güvenlik hassasiyetleri nedeniyle valiliklerin anlık duyurularının takip edilmesi büyük önem taşıyor.

OKULLARDA YENİ DÖNEM: RANDEVUSUZ GİRİŞLER YASAKLANIYOR

Yaşanan şiddet olaylarının ardından okul güvenliği protokolleri sil baştan değişiyor. Elazığ Valiliği tarafından başlatılan ve diğer illere de yayılması beklenen yeni uygulamaya göre, okullara randevusuz girişler tamamen yasaklandı. Vali Numan Hatipoğlu, ebeveynler dahil hiç kimsenin randevu saati dışında okul bahçesine dahi alınmayacağını açıkladı. Okul çevrelerinde kolluk kuvvetlerinin sayısı artırılırken, kriz anları için hızlı koordinasyon mekanizmaları devreye sokuldu.