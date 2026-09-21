Bugün maç yok mu, bugünkü maçlar hangi kanalda 21 Eylül Pazartesi?

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Futbolseverler 21 Eylül Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları ve yayın bilgilerini araştırıyor. Bugün maç yok mu, bugünkü maçlar hangi kanalda? sorularının yanıtı belli olurken, günün futbol programı, maç saatleri ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI? 21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ BUGÜNÜN MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları ve maçların hangi kanallardan yayınlanacağını araştırıyor. “Bugün maç var mı?”, “Bugün kimin maçı var?”, “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?” ve “Bugünkü maçlar hangi kanalda?” soruları gündemdeki yerini korurken, Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde milli ara nedeniyle fikstür değişiyor.

21 EYLÜL 2026 BUGÜN MAÇ VAR MI?

21 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'de maç oynanmayacak. Süper Lig'in 6. hafta programı 20 Eylül Pazar günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligin ardından milli takım maçları nedeniyle kulüp futboluna ara verildi.

Bugün İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de de karşılaşma bulunmuyor. Bu nedenle futbolseverleri 21 Eylül Pazartesi günü Avrupa'nın büyük ligleri açısından sakin bir fikstür bekliyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç bulunmuyor. Kulüp futbolundaki karşılaşmalara milli ara nedeniyle ara verilirken, gözler A Milli Futbol Takımı'nın önümüzdeki günlerde oynayacağı maçlara çevrildi.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Fenerbahçe'nin 21 Eylül Pazartesi günü maçı bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Milli ara nedeniyle Fenerbahçe'nin lig programında bugün herhangi bir karşılaşma yer almıyor.

BUGÜN GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Galatasaray da 21 Eylül Pazartesi günü sahaya çıkmayacak. Süper Lig'de milli ara başlaması nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin bugün resmi maç programında karşılaşma bulunmuyor. Bazı futbolcular ise milli takımlarının programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI?

Beşiktaş'ın da 21 Eylül 2026 Pazartesi günü resmi maçı yok. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Lige verilen milli ara nedeniyle Beşiktaş bugün maç yapmayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLADI?

2026-2027 sezonunun ilk milli ara döneminde kulüplerin lig programına ara verildi. 21 Eylül itibarıyla başlayan süreçte futbolseverlerin odağında A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları bulunuyor.

Milli ara kapsamında Türkiye'nin önümüzdeki günlerde önemli rakiplerle karşılaşması beklenirken, milli takım maçları sonrasında kulüp futbolunda lig heyecanı yeniden başlayacak.

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, milli ara dönemindeki ilk karşılaşmasında 25 Eylül 2026 Cuma günü Fransa ile karşılaşacak. Türkiye-Fransa mücadelesinin saat 21.45'te başlaması ve Kocaeli Stadyumu'nda oynanması planlanıyor. Karşılaşmanın yayıncısı ise ATV olarak açıklandı.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım'ın milli ara dönemindeki maç programı şu şekilde:

• 25 Eylül 2026 Cuma: Türkiye - Fransa | 21.45 | ATV

• 28 Eylül 2026 Pazartesi: Türkiye - İtalya | 21.45 | ATV

• 2 Ekim 2026 Cuma: Belçika - Türkiye | 21.45 (TSİ) | ATV

• 5 Ekim 2026 Pazartesi: İtalya - Türkiye | 21.45 (TSİ) | ATV

BUGÜN MAÇLAR HANGİ KANALDA?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç bulunmadığı için bu organizasyonlara ait canlı maç yayını da bulunmuyor. Futbolseverlerin bir sonraki önemli yayın gündemini ise 25 Eylül Cuma günü oynanacak Türkiye-Fransa karşılaşması oluşturuyor.