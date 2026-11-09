Bugün maç yok mu, bu akşam maç var mı, maçlar hangi kanalda?

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Bugün, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Süper Lig'de maç bulunmuyor. Milli maç arası nedeniyle ligler bir süre duracak. Bu akşam Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve yayın bilgileri.

BUGÜN MAÇ YOK MU?

Bugün Trendyol Süper Lig'de maç oynanmayacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika ve 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçlar nedeniyle Süper Lig'e milli ara verildi. Avrupa'nın büyük liglerinde de milli ara nedeniyle bu hafta lig maçı bulunmuyor.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

Evet, bu akşam basketbolda heyecan var. Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. İtalya Basketbol Ligi'nde ise Virtus Bologna ile Verona karşılaşacak. Futbolda ise İngiltere FA Cup'ta Plymouth ile Berkhamsted mücadele edecek.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri şöyle:

19.00 Karşıyaka Beşiktaş (Basketbol Süper Ligi) beIN SPORTS 5, beIN SPORTS HABER

22.00 Virtus Bologna Verona (İtalya Basketbol Ligi) Euroleague TV

22.30 Plymouth Berkhamsted (İngiltere FA Cup) Türkiye'de yayıncı yok

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER'den canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 5, Digiturk'te 81. kanaldan yayın yapıyor. beIN SPORTS HABER ise Digiturk'te 85. kanaldan, Kablo TV'de 223. kanaldan izlenebiliyor. beIN SPORTS HABER'in yayınları 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak da takip edilebiliyor. Karşılaşma, İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

VIRTUS BOLOGNA VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna Verona maçı, Euroleague TV üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, Bologna'daki Segafredo Arena'da Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

PLYMOUTH BERKHAMSTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere FA Cup'ta oynanacak Plymouth Berkhamsted maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

GECE OYNANAN MAÇ

Arjantin Primera Division'da Central Cordoba ile Lanus arasındaki maç, gece saatlerinde Türkiye saatiyle 01.30'da oynandı. Karşılaşma, Spor Smart ve Smart Spor HD ekranlarından canlı yayınlandı.