Bugün maç var mı? 9 Mayıs Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki tabloyu doğrudan etkileyebilecek öneme sahip. Sporseverler ise “Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt ararken, ekran başında heyecanın giderek artması bekleniyor. Rekabetin yoğunlaştığı bu gecede karşılaşmalar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

14:00 – Bochum vs Hannover 96 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2

2 14:00 – Holstein Kiel vs Magdeburg – Tivibu Spor 3

14:00 – Braunschweig vs Dynamo Dresden – Tivibu Spor 4

14:30 – Middlesbrough vs Southampton – EXXEN

14:30 – Liverpool vs Chelsea – beIN Sports 3

15:00 – Elche vs Alavés – S Sport Plus

16:00 – Cagliari vs Udinese – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

16:30 – Leipzig vs St. Pauli – S Sport Plus / Tivibu Spor 4

16:30 – Stuttgart vs Bayer Leverkusen – S Sport Plus / Tivibu Spor 2

16:30 – Augsburg vs M’gladbach – S Sport Plus

16:30 – Hoffenheim vs Werder Bremen – S Sport Plus / Tivibu Spor 3

17:00 – Brighton vs Wolverhampton – beIN Connect

17:00 – Fulham vs Bournemouth – beIN Connect