Bugün maç var mı? 9 Mayıs Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Mayıs Cumartesi akşamı spor dünyasında heyecan yeniden yükseliyor. Futbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, lig tablosunun gidişatını doğrudan etkileyebilecek öneme sahipken; şampiyonluk yarışı ile Avrupa kupalarına katılım mücadelesi de giderek daha da kızışıyor. Sporseverler ise “Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Mayıs Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 14:00 – Bochum vs Hannover 96 – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 14:00 – Holstein Kiel vs Magdeburg – Tivibu Spor 3
- 14:00 – Braunschweig vs Dynamo Dresden – Tivibu Spor 4
- 14:30 – Middlesbrough vs Southampton – EXXEN
- 14:30 – Liverpool vs Chelsea – beIN Sports 3
- 15:00 – Elche vs Alavés – S Sport Plus
- 16:00 – Cagliari vs Udinese – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
- 16:30 – Leipzig vs St. Pauli – S Sport Plus / Tivibu Spor 4
- 16:30 – Stuttgart vs Bayer Leverkusen – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 16:30 – Augsburg vs M’gladbach – S Sport Plus
- 16:30 – Hoffenheim vs Werder Bremen – S Sport Plus / Tivibu Spor 3
- 17:00 – Brighton vs Wolverhampton – beIN Connect
- 17:00 – Fulham vs Bournemouth – beIN Connect
- 17:00 – Sunderland vs Manchester United – beIN Sports 3
- 17:00 – Mardin 1969 vs Muşspor – Tivibu Spor
- 19:00 – Lazio vs Inter – S Sport Plus / Tivibu Spor 1
- 19:30 – Manchester City vs Brentford – beIN Connect
- 19:30 – Wolfsburg vs Bayern Münih – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 19:30 – Atlético Madrid vs Celta Vigo – S Sport Plus
- 20:00 – Galatasaray vs Antalyaspor – beIN Sports 1
- 20:00 – Beşiktaş vs Trabzonspor – beIN Sports 2
- 20:00 – Fenerbahçe vs Konyaspor – beIN Sports 3
- 20:00 – Başakşehir vs Samsunspor – beIN Sports 5
- 20:00 – Alanyaspor vs Kayserispor – beIN MAX1
- 20:00 – Gençlerbirliği vs Kasımpaşa – beIN MAX2
- 20:00 – Eyüpspor vs Rizespor – beIN Connect
- 20:00 – Göztepe vs Gaziantep FK – beIN Connect
- 20:00 – Kocaelispor vs Fatih Karagümrük – beIN Connect
- 21:30 – Nürnberg vs Schalke 04 – S Sport Plus / Tivibu Spor 3
- 21:45 – Lecce vs Juventus – S Sport Plus / Tivibu Spor 1
- 22:00 – Real Sociedad vs Real Betis – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 22:00 – Motherwell vs Hearts – S Sport Plus