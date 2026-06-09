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Bugün maç var mı? 9 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 9 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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9 Haziran Salı günü futbolseverler “bugün maç var mı?” sorusuna yanıt ararken, günün karşılaşmaları ve yayın bilgileri merak konusu oldu. Yerel ligler, hazırlık maçları ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak mücadeleler ile birlikte “kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç programı, 9 Haziran Salı günü spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar, takımların sahaya çıkacağı saatler ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında bulunurken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRT SPOR

  • 07.00 Kupanın Ev Sahipleri
  • 10.15 2006 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar
  • 13.30 Dünya Kupası Finalleri
  • 14.00 Gündem Futbol
  • 15.30 Kupanın Ev Sahipleri
  • 17.00 Dünya Kupası Grupları Tanıyalım
  • 19.50 Dünya Kupasının Yıldızları
  • 20.30 Spor Akşamı
  • 21.00 Futbol Aklı
  • 23.00 Dünya Kupasına Doğru

A SPOR

  • 08.00 Sabah Sporu
  • 11.00 Spor Ajansı
  • 14.00 Gün Ortası
  • 15.00 Spor Gündemi
  • 18.00 Ana Haber
  • 20.00 Gündem Özel Röportaj: Ertuğrul Doğan
  • 22.00 Transfer Raporu

HT SPOR

  • 08.00 Başlama Vuruşu
  • 23.00 Gece Yarısı

BEIN HABER

  • 10.00 Haber
  • 11.30 Süper Lig Gol Kralları
  • 12.00 Gaziantep FK Sezonun Golleri
  • 12.30 Gençlerbirliği Sezonun Golleri
  • 14.30 Premier League Golleri
  • 16.30 Süper Lig Maç Özetleri
  • 18.00 Ana Haber
  • 22.30 Süper Lig Son Dakika Golleri
  • 23.00 Eyüpspor Sezonun Golleri
  • 23.30 Antalyaspor Sezonun Golleri

S SPORT PLUS

  • 19.10 FB TV Ana Haber
  • 22.00 Almeria - Castellon

TİVİBU SPOR

  • 20.00 Malta (K) - Türkiye (K)

KANAL GENEL SPOR ÖZETİ

Gün boyunca futbol temalı programlar, maç özetleri, Dünya Kupası arşiv yayınları ve transfer gündemi ekranlarda yer alıyor. Akşam saatlerinde ise canlı yayınlar ve karşılaşmalar sporseverlerin ilgisini çekiyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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