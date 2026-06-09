Bugün maç var mı? 9 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç programı, 9 Haziran Salı günü spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar, takımların sahaya çıkacağı saatler ve yayınlanacağı kanallar futbolseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında bulunurken, “bugün hangi maçlar var?” sorusu yoğun şekilde sorgulanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRT SPOR

07.00 Kupanın Ev Sahipleri

10.15 2006 Dünya Kupası Unutulmaz Maçlar

13.30 Dünya Kupası Finalleri

14.00 Gündem Futbol

15.30 Kupanın Ev Sahipleri

17.00 Dünya Kupası Grupları Tanıyalım

19.50 Dünya Kupasının Yıldızları

20.30 Spor Akşamı

Akşamı 21.00 Futbol Aklı

23.00 Dünya Kupasına Doğru

A SPOR

08.00 Sabah Sporu

11.00 Spor Ajansı

14.00 Gün Ortası

15.00 Spor Gündemi

18.00 Ana Haber

20.00 Gündem Özel Röportaj: Ertuğrul Doğan

22.00 Transfer Raporu

HT SPOR

08.00 Başlama Vuruşu

23.00 Gece Yarısı

BEIN HABER

10.00 Haber

11.30 Süper Lig Gol Kralları

12.00 Gaziantep FK Sezonun Golleri

12.30 Gençlerbirliği Sezonun Golleri

14.30 Premier League Golleri

16.30 Süper Lig Maç Özetleri

18.00 Ana Haber

22.30 Süper Lig Son Dakika Golleri

23.00 Eyüpspor Sezonun Golleri

23.30 Antalyaspor Sezonun Golleri

S SPORT PLUS

19.10 FB TV Ana Haber

22.00 Almeria - Castellon

TİVİBU SPOR

20.00 Malta (K) - Türkiye (K)

KANAL GENEL SPOR ÖZETİ

Gün boyunca futbol temalı programlar, maç özetleri, Dünya Kupası arşiv yayınları ve transfer gündemi ekranlarda yer alıyor. Akşam saatlerinde ise canlı yayınlar ve karşılaşmalar sporseverlerin ilgisini çekiyor.