Bugün maç var mı? 6 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
6 Nisan Pazartesi akşamı sporseverler ekran başında heyecan dolu anlar yaşayacak. Futbol ve basketbol maçları, şampiyonluk yarışındaki kritik karşılaşmalar ve nefes kesen müsabakalar izleyiciyle buluşacak. Taraftarlar, hangi maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederken, gecenin en dikkat çekici mücadeleleri spor gündeminin odağı olacak. Peki, bugün maç var mı? 6 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
- 10:15 TRT Spor – Trendyol Süper Lig Goller (Futbol) – Canlı
- 13:30 S Sport Plus – Udinese - Como (Futbol) – Canlı
- 14:30 EXXEN – Portsmouth - Oxford United (Futbol) – Diğer
- 16:00 TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol) – Canlı
- 16:00 S Sport Plus – Lecce - Atalanta (Futbol) – Canlı
- 17:00 EXXEN – Ipswich Town - Birmingham City (Futbol) – Canlı
- 17:00 EXXEN – Watford - Charlton Athletic (Futbol) – Canlı
- 19:00 S Sport Plus – Juventus - Genoa (Futbol) – Canlı
- 19:30 EXXEN – Swansea City - Middlesbrough (Futbol) – Canlı
- 20:00 BeIN Sports 1 – Kocaelispor - Rams Başakşehir (Futbol) – Diğer
- 20:00 HT Spor – Perspektif (Futbol) – Diğer
- 21:00 A Spor – Artı Futbol (Futbol) – Diğer
- 21:00 TRT Spor – Aktüel Futbol (Futbol) – Canlı
- 21:30 S Sport Plus – Sporting Gijon - Real Sociedad B (Futbol) – Canlı
- 21:45 S Sport Plus – Napoli - Milan (Futbol) – Canlı
- 22:00 S Sport Plus – Girona - Villarreal (Futbol) – Canlı
- 22:00 TV 8,5 – Hull City - Coventry (Futbol) – Canlı
- 22:45 S Sport Plus – Casa Pia - Benfica (Futbol) – Diğer
- 23:00 A Spor – Son Sayfa (Futbol) – Diğer
- 23:00 TRT Spor – Futbol Anadolu (Futbol) – Diğer