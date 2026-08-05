Bugün maç var mı? 5 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

5 Ağustos 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

08:00 - A Spor - Sabah Sporu

- Sabah Sporu 09:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

10:00 - HT Spor - Otospor

11:00 - A Spor - Spor Ajansı

12:30 - HT Spor - Kürsü

13:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer

13:30 - HT Spor - Bakış Açısı

14:00 - A Spor - Gün Ortası (Canlı)

14:30 - TRT Spor - Chelsea - Juventus

14:30 - S Sport 2 - İtalya Serie A Sezon Maçları