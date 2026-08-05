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Bugün maç var mı? 5 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 5 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig karşılaşmaları, Avrupa kupaları eleme turları, hazırlık maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "5 Ağustos Çarşamba kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

5 Ağustos 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

  • 08:00 - A Spor - Sabah Sporu
  • 09:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 10:00 - HT Spor - Otospor
  • 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
  • 12:30 - HT Spor - Kürsü
  • 13:00 - TRT Spor - Gündem Futbol Transfer
  • 13:30 - HT Spor - Bakış Açısı
  • 14:00 - A Spor - Gün Ortası (Canlı)
  • 14:30 - TRT Spor - Chelsea - Juventus
  • 14:30 - S Sport 2 - İtalya Serie A Sezon Maçları

  • 15:00 - A Spor - Spor Gündemi
  • 15:00 - HT Spor - Satır Arası
  • 18:00 - HT Spor - Ana Haber Bülteni
  • 18:00 - A Spor - Ana Haber
  • 20:00 - A Spor - Şampiyonlar Ligi Özel
  • 20:00 - HT Spor - Maç Yolu
  • 21:00 - S Sport - İspanya LaLiga Sezon Maçları
  • 21:00 - HT Spor - Maç
  • 21:00 - A Spor - Transfer Raporu (Canlı)
  • 21:00 - TV100 - Fenerbahçe - Sturm Graz (Canlı)
  • 21:30 - TRT Spor - Arsenal - Real Betis
  • 21:50 - HT Spor - Maç Devre Arası
  • 22:05 - HT Spor - Maç
  • 23:00 - A Spor - Avrupa Gecesi
  • 23:00 - S Sport 2 - İtalya Serie A Sezon Maçları
  • 23:00 - HT Spor - Dakika 90
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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