Haberler

Bugün maç var mı? 4 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 4 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Mayıs Pazartesi akşamı spor gündemi yine hareketli! Futbol dünyasında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem lig yarışını hem de Avrupa arenasındaki dengeleri etkileyebilecek nitelikte. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar sahaya çıkarken, sporseverler “Bu akşam hangi maç var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Heyecan dolu mücadelelerin detayları ve yayın bilgileri ise merakla takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 4 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında tempo yine zirvede! Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik mücadeleler, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Sporseverler “Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, ekran başında heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor. Rekabetin en üst seviyeye çıktığı bu akşamda, karşılaşmaların detayları ve yayın bilgileri yoğun ilgi görüyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 15:00 Tivibu Spor - Mardin 1969 - Kahramanmaraş İstiklalspor (Futbol)
  • 15:00 Tivibu Spor - Muşspor - Aliağa FK (Futbol)
  • 16:00 Tivibu Spor - Muğlaspor - Şanlıurfaspor (Futbol)
  • 17:00 BeIN Sports 3 - Chelsea - Nottingham Forest (Futbol)
  • 17:00 Tivibu Spor - Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehirspor (Futbol)
  • 17:00 Tivibu Spor - Küçükçekmece Sinop - Çorlu 1974 (Futbol)
  • 19:30 Tivibu Spor 1 - Cremonese - Lazio (Futbol)
  • 19:30 TRT Spor - Hearts - Glasgow Rangers (Futbol)

  • 19:30 S Sport Plus - Cremonese - Lazio (Futbol)
  • 19:30 S Sport Plus - Hearts - Glasgow Rangers (Futbol)
  • 20:00 Tivibu Spor - Bozokspor - 52 Orduspor (Futbol)
  • 20:00 Tivibu Spor - Elazığspor - Adana 01 FK (Futbol)
  • 20:00 Tivibu Spor - Yeşilyurt Bld - Erciyes 38 FK (Futbol)
  • 21:30 S Sport Plus - Almeria - Mirandes (Futbol)
  • 21:45 Tivibu Spor 1 - Roma - Fiorentina (Futbol)
  • 21:45 S Sport Plus - Roma - Fiorentina (Futbol)
  • 22:00 S Sport Plus - Sevilla - Real Sociedad (Futbol)
  • 22:00 BeIN Sports 3 - Everton - Manchester City (Futbol)
  • 22:15 S Sport Plus - Sporting Lisbon - Guimaraes (Futbol)
  • 22:15 Tivibu Spor 2 - Sporting Lisbon - Guimaraes (Futbol)
Sahra Arslan
Haberler.com
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti
Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası