4 Mayıs Pazartesi akşamı spor gündemi yine hareketli! Futbol dünyasında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem lig yarışını hem de Avrupa arenasındaki dengeleri etkileyebilecek nitelikte. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar sahaya çıkarken, sporseverler “Bu akşam hangi maç var, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Heyecan dolu mücadelelerin detayları ve yayın bilgileri ise merakla takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 4 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 15:00 Tivibu Spor - Mardin 1969 - Kahramanmaraş İstiklalspor (Futbol)
- 15:00 Tivibu Spor - Muşspor - Aliağa FK (Futbol)
- 16:00 Tivibu Spor - Muğlaspor - Şanlıurfaspor (Futbol)
- 17:00 BeIN Sports 3 - Chelsea - Nottingham Forest (Futbol)
- 17:00 Tivibu Spor - Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehirspor (Futbol)
- 17:00 Tivibu Spor - Küçükçekmece Sinop - Çorlu 1974 (Futbol)
- 19:30 Tivibu Spor 1 - Cremonese - Lazio (Futbol)
- 19:30 TRT Spor - Hearts - Glasgow Rangers (Futbol)
- 19:30 S Sport Plus - Cremonese - Lazio (Futbol)
- 19:30 S Sport Plus - Hearts - Glasgow Rangers (Futbol)
- 20:00 Tivibu Spor - Bozokspor - 52 Orduspor (Futbol)
- 20:00 Tivibu Spor - Elazığspor - Adana 01 FK (Futbol)
- 20:00 Tivibu Spor - Yeşilyurt Bld - Erciyes 38 FK (Futbol)
- 21:30 S Sport Plus - Almeria - Mirandes (Futbol)
- 21:45 Tivibu Spor 1 - Roma - Fiorentina (Futbol)
- 21:45 S Sport Plus - Roma - Fiorentina (Futbol)
- 22:00 S Sport Plus - Sevilla - Real Sociedad (Futbol)
- 22:00 BeIN Sports 3 - Everton - Manchester City (Futbol)
- 22:15 S Sport Plus - Sporting Lisbon - Guimaraes (Futbol)
- 22:15 Tivibu Spor 2 - Sporting Lisbon - Guimaraes (Futbol)