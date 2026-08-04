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Bugün maç var mı? 4 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 4 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 4 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig karşılaşmaları, Avrupa kupaları eleme turları, hazırlık maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "4 Ağustos Salı kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

4 Ağustos 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 4 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

  • 16.00 – Hedef Süper Lig ( Futbol ) – TRT Spor
  • 20.00 – Avrupa'dan Futbol (Futbol) – A Spor

  • 21.00 – Transfer Raporu (Futbol) (Canlı) – A Spor
  • 21.30 – Gündem Futbol Transfer (Futbol) – TRT Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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