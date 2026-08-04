Bugün maç var mı? 4 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

4 Ağustos 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 4 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

16.00 – Hedef Süper Lig ( Futbol ) – TRT Spor

) – TRT Spor 20.00 – Avrupa'dan Futbol (Futbol) – A Spor