Bugün maç var mı? 29 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

29 Temmuz 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

MAÇ PROGRAMI

13.00 - Borussia Dortmund - Athletic Bilbao - S Sport Plus

16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

21.00 - Real Betis - O. Lyon - TRT Spor

21.00 - Skorbord - A Spor