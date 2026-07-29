Haberler

Bugün maç var mı? 29 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 29 Temmuz Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolseverler, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. Lig hazırlık karşılaşmaları, uluslararası dostluk maçları ve günün öne çıkan mücadeleleri yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "29 Temmuz Çarşamba kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

29 Temmuz 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

MAÇ PROGRAMI

  • 13.00 - Borussia Dortmund - Athletic Bilbao - S Sport Plus
  • 16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 21.00 - Real Betis - O. Lyon - TRT Spor
  • 21.00 - Skorbord - A Spor

  • 21.00 - Gornik Zabrze - Fenerbahçe - S Sport Plus
  • 21.45 - Devre Arası - A Spor
  • 22.00 - Skorbord - A Spor
  • 23.00 - Avrupa Gecesi - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

Üsküdar operasyonunun detayları! Kripto detayı çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu