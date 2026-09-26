Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

26 Eylül 2026 Cumartesi maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyenler "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Eylül Cumartesi gününün maç programı…

26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

16.00 - A Spor - Slovenya - İskoçya

- Slovenya - İskoçya 19.00 - S Sport Plus - İzlanda - Estonya

19.30 - S Sport Plus - Tenerife - Cadiz

20.00 - A Spor - Uluslar Ligi Özel