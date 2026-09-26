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Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 26 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Hafta sonunun ilk gününde futbolseverler, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak maçları ve günün karşılaşma programını araştırıyor. Avrupa futbolunda ve UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "26 Eylül Cumartesi kimin maçı var?" ve "Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.

26 Eylül 2026 Cumartesi maç programı, futbolseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde oynanacak karşılaşmaları, takımları ve maç saatlerini öğrenmek isteyenler "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Eylül Cumartesi gününün maç programı…

26 EYLÜL 2026 CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI

  • 16.00 - A Spor - Slovenya - İskoçya
  • 19.00 - S Sport Plus - İzlanda - Estonya
  • 19.30 - S Sport Plus - Tenerife - Cadiz
  • 20.00 - A Spor - Uluslar Ligi Özel

  • 21.45 - A Spor - Çekya - Hırvatistan
  • 21.45 - S Sport Plus - Kuzey Makedonya - İsviçre
  • 21.45 - A Haber - İngiltere - İspanya
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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