Bugün maç var mı? 25 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçlar, hem yerel hem de uluslararası arenada futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve günün öne çıkan mücadeleleri merak konusu olurken, güncel maç programı spor gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte 25 Haziran Perşembe gününün maç programına ilişkin detaylar...

YAYIN AKIŞI

09:00 HT Spor - Başlama Vuruşu

- Başlama Vuruşu 10:30 A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün

17:00 HT Spor - HT Spor Ana Haber

18:30 A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün

19:00 HT Spor - Dünya Kupası Özel

20:00 A Spor - Bayern Münih Dev Maçlar

20:00 S Sport - Kupada Bugün

20:00 HT Spor - Milli Maç Özel