Haberler

Bugün maç var mı? 25 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 25 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

25 Haziran Perşembe günü futbol gündemi yine yoğun bir maç programıyla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar, gün boyunca futbol tutkunları tarafından yakından takip edilecek. Takımların sahaya çıkacağı saatler ve mücadelelerin yayınlanacağı kanallar da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün oynanacak maçlar, hem yerel hem de uluslararası arenada futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve günün öne çıkan mücadeleleri merak konusu olurken, güncel maç programı spor gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte 25 Haziran Perşembe gününün maç programına ilişkin detaylar...

YAYIN AKIŞI

  • 09:00 HT Spor - Başlama Vuruşu
  • 10:30 A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün
  • 17:00 HT Spor - HT Spor Ana Haber
  • 18:30 A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün
  • 19:00 HT Spor - Dünya Kupası Özel
  • 20:00 A Spor - Bayern Münih Dev Maçlar
  • 20:00 S Sport - Kupada Bugün
  • 20:00 HT Spor - Milli Maç Özel

  • 21:00 A Spor - Transfer Raporu
  • 22:00 HT Spor - Gece Yarısı
  • 23:00 TRT Spor - Curaçao - Fildişi Sahili
  • 23:00 TRT 1 - Ekvador - Almanya
  • 02:00 TRT 1 - Japonya - İsveç
  • 02:00 TRT Spor - Tunus - Hollanda
  • 05:00 TRT 1 - Türkiye - ABD
  • 05:00 TRT Spor - Paraguay - Avustralya
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın 'Daha geçmedin mi?' diye sitemi harekete geçirdi

Yeni transfer iddiası! Erdoğan "Daha geçmedin mi?" deyince...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Seyir halindeki aracın kaputunda yılan paniği

Büyük panik! Seyir halindeki aracın kaputunda bir anda belirdi
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!