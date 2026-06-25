Bugün maç var mı? 25 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
25 Haziran Perşembe günü futbol gündemi yine yoğun bir maç programıyla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar, gün boyunca futbol tutkunları tarafından yakından takip edilecek. Takımların sahaya çıkacağı saatler ve mücadelelerin yayınlanacağı kanallar da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün oynanacak maçlar, hem yerel hem de uluslararası arenada futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağı, saat kaçta başlayacağı ve günün öne çıkan mücadeleleri merak konusu olurken, güncel maç programı spor gündeminin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte 25 Haziran Perşembe gününün maç programına ilişkin detaylar...
YAYIN AKIŞI
- 09:00 HT Spor - Başlama Vuruşu
- 10:30 A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün
- 17:00 HT Spor - HT Spor Ana Haber
- 18:30 A Spor - Dünya Kupası'nda Bugün
- 19:00 HT Spor - Dünya Kupası Özel
- 20:00 A Spor - Bayern Münih Dev Maçlar
- 20:00 S Sport - Kupada Bugün
- 20:00 HT Spor - Milli Maç Özel
- 21:00 A Spor - Transfer Raporu
- 22:00 HT Spor - Gece Yarısı
- 23:00 TRT Spor - Curaçao - Fildişi Sahili
- 23:00 TRT 1 - Ekvador - Almanya
- 02:00 TRT 1 - Japonya - İsveç
- 02:00 TRT Spor - Tunus - Hollanda
- 05:00 TRT 1 - Türkiye - ABD
- 05:00 TRT Spor - Paraguay - Avustralya