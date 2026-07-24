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Bugün maç var mı? 24 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 24 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 24 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Avrupa kupaları eleme mücadeleleri, hazırlık karşılaşmaları ve günün öne çıkan maçları yakından takip edilirken, "Bugün maç var mı?", "24 Temmuz Cuma kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

24 Temmuz 2026 Cuma maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYINLAR

  • 07:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 08:00 - Dakika 90 - HT Spor
  • 09:00 - Başlama Vuruşu - HT Spor
  • 13:00 - İspanya LALIGA Sezon Maçları - S Sport
  • 14:00 - Udinese - Swansea (Hazırlık Maçı) - TRT Spor
  • 15:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2

  • 16:00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
  • 20:00 - Monza - Galatasaray Maç Önü - S Sport Plus
  • 21:00 - Galatasaray - Monza - S Sport Plus
  • 21:00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 22:00 - Aktüel Futbol Transfer - TRT Spor
  • 23:00 - Monza - Galatasaray Maç Sonu - S Sport Plus
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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