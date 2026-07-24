Bugün maç var mı? 24 Temmuz Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

24 Temmuz 2026 Cuma maç takvimi, futbolseverlerin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca oynanacak önemli karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları belli olurken, sporseverler hangi takımların sahaya çıkacağını merak ediyor. Özellikle "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte 24 Temmuz 2026 Cuma gününün maç programı, yayın saatleri ve ekranlara gelecek karşılaşmalar...

YAYINLAR

07:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2

08:00 - Dakika 90 - HT Spor

09:00 - Başlama Vuruşu - HT Spor

13:00 - İspanya LALIGA Sezon Maçları - S Sport

14:00 - Udinese - Swansea (Hazırlık Maçı) - TRT Spor

15:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2