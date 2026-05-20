Bugün maç var mı? 20 Mayıs Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20 Mayıs Çarşamba akşamı futbolseverleri kritik karşılaşmaların oynanacağı önemli bir maç trafiği bekliyor. Lig sıralamasını ve Avrupa kupalarına katılım yarışını doğrudan etkileyebilecek mücadeleler, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Sahada alınacak sonuçların sezonun kaderine etki etmesi beklenirken, futbol heyecanı gece boyunca devam edecek. Peki, bugün maç var mı? 20 Mayıs Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol karşılaşmalarının öne çıktığı yoğun bir program sporseverleri bekliyor. Kritik mücadelelerin oynanacağı gecede, liglerdeki sıralamayı etkileyebilecek sonuçlar merakla takip ediliyor. Heyecanın yüksek olduğu karşılaşmaların detayları ve maç programına ilişkin bilgiler ise gündemin odağında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

07.00

  • S Sport Plus – İtalya Serie A (Futbol)
  • TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler (Futbol)
  • TRT Spor – Dünya Kupası Grupları Tanıyalım (Futbol)
  • TRT Spor – Dünya Kupasının Yıldızları (Futbol)
  • HT Spor – Başlama Vuruşu (Futbol)

08.00 – 10.15

  • TRT Spor – Unutulmaz Maçlar (Futbol)

12.00 – 13.45

  • S Sport Plus – İtalya Serie A (Futbol)
  • S Sport – İspanya LaLiga (Futbol)
  • TRT Spor – UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Özetler (Futbol)

15.20 – 17.00

  • TRT Spor – Dünya Kupalarında Efsaneler (Futbol)
  • TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol)
  • S Sport Plus – İtalya Serie A (Futbol)

19.00 – 20.30

  • S Sport – Portekiz Ligi (Futbol)
  • A Spor – Avrupa’dan Futbol (Futbol)
  • TRT Spor – Avrupa Stüdyosu (Futbol)
  • S Sport – İspanya LaLiga (Futbol)

22.00 ve sonrası

  • TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Özetler (Futbol)
  • S Sport Plus – İtalya Serie A (Futbol) (Canlı)
  • TRT 1 – Freiburg – Aston Villa (Futbol)
  • HT Spor – Dakika 90 (Futbol)
Sahra Arslan
