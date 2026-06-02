Bugün maç var mı? 2 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
2 Haziran Salı günü futbol gündemi birbirinden önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. Farklı lig ve organizasyonlarda sahaya çıkacak takımlar, hedeflerine ulaşabilmek için kritik mücadelelere hazırlanırken, futbolseverler de günün maç programını araştırmaya başladı. Peki, bugün maç var mı? 2 Haziran Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
2 Haziran'da futbol sahalarında heyecan yeniden zirveye çıkıyor. Kritik puan mücadelelerinden hazırlık karşılaşmalarına kadar birçok önemli maçın oynanacağı günde, futbolseverler ekran başına kilitlenmeye hazırlanıyor. Günün maçları, başlama saatleri ve dikkat çeken karşılaşmalarla ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında...
YAYIN AKIŞI
- 07.00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 07.00 – TRT Spor: UEFA Avrupa Ligi Final Özeti
- 07.30 – TRT Spor: UEFA Avrupa Konferans Ligi Final Özeti
- 09.00 – S Sport Plus: Şampiyon Inter
- 10.15 – TRT Spor: Unutulmaz Maçlar
- 12.00 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 13.00 – S Sport: ABD - Senegal
- 13.30 – TRT Spor: A Milli Takım Dünya Kupası Elemeleri Özetler
- 16.00 – TRT Spor: Gündem Futbol
- 18.00 – S Sport: İspanya LaLiga
- 20.00 – beIN Sports 5: Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji
- 20.00 – A Spor: Milli Takım Zaferler
- 20.30 – S Sport Plus: İtalya Serie A
- 21.00 – A Spor: Transfer Raporu
- 21.00 – S Sport: Şampiyon Barcelona
- 21.30 – TRT Spor: Aktüel Futbol
- 23.00 – TRT Spor: Dünya Kupasına Doğru
