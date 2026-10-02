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Bugün maç var mı? 2 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bugün maç var mı? 2 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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2 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “2 Ekim Cuma hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.

Futbol heyecanını takip edenler, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “2 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Ekim Cuma maç programı ve yayın detayları haberimizde...

2 EKİM MAÇ PROGRAMI

  • 07:30 - TRT Spor - Almanya Bundesliga Özetler
  • 10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni
  • 11:00 - TRT Spor - Spor Manşeti
  • 15:45 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Haftanın Golleri
  • 17:30 - G.Saray YouTube - Galatasaray - Pendikspor
  • 18:00 - TRT Spor - Serdal Adalı Özel Röportaj
  • 19:45 - BeIN Sports 4 - Ligue 1 Haftanın Golleri

  • 20:00 - A Spor - Milli Maça Doğru
  • 20:30 - TRT Spor - Stadyum
  • 21:45 - S Sport Plus - Polonya - Romanya
  • 21:45 - S Sport Plus - Macaristan - Gürcistan
  • 21:45 - A Spor - Fransa - İtalya
  • 21:45 - A Para - Bosna Hersek - İsveç
  • 21:45 - ATV - Belçika - Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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