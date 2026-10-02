Bugün maç var mı? 2 Ekim Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “2 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Ekim Cuma maç programı ve yayın detayları haberimizde...

2 EKİM MAÇ PROGRAMI

07:30 - TRT Spor - Almanya Bundesliga Özetler

- Almanya Bundesliga Özetler 10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni

11:00 - TRT Spor - Spor Manşeti

15:45 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Haftanın Golleri

17:30 - G.Saray YouTube - Galatasaray - Pendikspor

18:00 - TRT Spor - Serdal Adalı Özel Röportaj

19:45 - BeIN Sports 4 - Ligue 1 Haftanın Golleri