Bugün maç var mı? 18 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
18 Mayıs Pazartesi akşamı futbolseverleri, ligdeki sıralamayı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından etkileyecek kritik karşılaşmalar bekliyor. Puan tablosunda dengeleri değiştirebilecek maçlar öncesinde taraftarlar, “Bu akşam hangi maçlar var?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Heyecanın giderek arttığı günde, gözler sahaya çevrilmiş durumda. Peki, bugün maç var mı? 18 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
A SPOR
- 08.00 Sabah Sporu
- 11.00 Spor Ajansı
- 14.00 Gün Ortası
- 15.00 Spor Gündemi
- 18.00 Ana Haber
- 20.00 Avrupa’dan Futbol
- 21.00 Artı Futbol
- 23.00 Son Sayfa
TRT SPOR
- 08.00 İlk Baskı
- 10.00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 11.00 Spor Manşet
- 12.30 TRT Gün Ortası
- 14.00 Spor Stüdyosu
- 16.00 Gündem Futbol
- 18.00 Spor Merkezi
- 20.00 Spor Akşamı
- 21.00 Stadyum
- 23.00 Futbol Anadolu
- 01.00 Spor Artı
HT SPOR
- 08.00 Başlama Vuruşu
- 10.00 Altın Set
- 11.00 HT Spor Gündem
- 12.30 Kürsü
- 13.30 Bakış Açısı
- 15.00 Satır Arası
- 18.00 Ana Haber Bülteni
- 23.00 Gece Yarısı
BEIN CONNECT
- 12.30 WTA Strasbourg
- S SPORT PLUS
- 19.00 EuroLeague TV
- 21.00 3’te 3 NBA
BEIN SPORTS 3
- 22.00 Arsenal - Burnley