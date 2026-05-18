Bugün maç var mı? 18 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, sporseverler için yoğun ve heyecan dolu bir program sunuyor. Liglerdeki puan tablosunu ve zirve yarışını doğrudan etkileyen kritik mücadeleler ön plana çıkarken, taraftarlar “Bu akşam hangi maçlar var?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. Heyecanın yükseldiği gecede gözler tamamen sahalara ve ekranlara çevrilmiş durumda. Detaylar haberin devamında...

A SPOR

08.00 Sabah Sporu

11.00 Spor Ajansı

Ajansı 14.00 Gün Ortası

15.00 Spor Gündemi

18.00 Ana Haber

20.00 Avrupa’dan Futbol

21.00 Artı Futbol

23.00 Son Sayfa

TRT SPOR

08.00 İlk Baskı

10.00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

11.00 Spor Manşet

12.30 TRT Gün Ortası

14.00 Spor Stüdyosu

16.00 Gündem Futbol

18.00 Spor Merkezi

20.00 Spor Akşamı

21.00 Stadyum

23.00 Futbol Anadolu

01.00 Spor Artı

HT SPOR

08.00 Başlama Vuruşu

10.00 Altın Set

11.00 HT Spor Gündem

12.30 Kürsü

13.30 Bakış Açısı

15.00 Satır Arası

18.00 Ana Haber Bülteni

23.00 Gece Yarısı

BEIN CONNECT

12.30 WTA Strasbourg

S SPORT PLUS

19.00 EuroLeague TV

21.00 3’te 3 NBA

BEIN SPORTS 3