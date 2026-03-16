Haberler

Bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

16 Mart Pazartesi akşamı sporseverler için heyecan dorukta olacak. Futbol ve basketbol liglerinde kritik maçlar ekrana gelirken, şampiyonluk yarışları ve büyük müsabakalar gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Taraftarlar, maçların başlama saatleri ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

16 Mart Pazartesi akşamı futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek heyecanlı maçlar var. Liglerde puan durumu ve sıralama mücadelesi veren takımların karşılaşmaları ön plana çıkarken, taraftarlar maçların saatlerini ve hangi kanallardan yayınlanacağını merak ediyor. Canlı yayın detayları haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 13:30 – Bi Kanal: Şanlıurfaspor – Altınordu (Futbol)
  • 13:30 – BeIN Sports 2: Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol)
  • 13:30 – TRT Spor : Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol)
  • 16:00 – BeIN Sports 2: Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol)
  • 16:00 – TRT Spor : Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol)
  • 20:00 – BeIN Sports 2: Bodrumspor – Boluspor (Futbol)

Bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 20:00 – TRT Spor : Bodrumspor – Boluspor (Futbol)
  • 22:30 – S Sport Plus: Albacete – Las Palmas (Futbol)
  • 22:45 – S Sport Plus: Cremonese – Fiorentina (Futbol)
  • 22:45 – Tivibu Spor 1: Cremonese – Fiorentina (Futbol)
  • 23:00 – S Sport Plus: Rayo Vallecano – Levante (Futbol)
  • 23:00 – BeIN Sports 3: Brentford – Wolverhamton (Futbol)
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

