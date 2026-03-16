Bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
16 Mart Pazartesi akşamı sporseverler için heyecan dorukta olacak. Futbol ve basketbol liglerinde kritik maçlar ekrana gelirken, şampiyonluk yarışları ve büyük müsabakalar gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Taraftarlar, maçların başlama saatleri ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 13:30 – Bi Kanal: Şanlıurfaspor – Altınordu (Futbol)
- 13:30 – BeIN Sports 2: Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol)
- 13:30 – TRT Spor : Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol)
- 16:00 – BeIN Sports 2: Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol)
- 16:00 – TRT Spor : Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol)
- 20:00 – BeIN Sports 2: Bodrumspor – Boluspor (Futbol)
- 20:00 – TRT Spor : Bodrumspor – Boluspor (Futbol)
- 22:30 – S Sport Plus: Albacete – Las Palmas (Futbol)
- 22:45 – S Sport Plus: Cremonese – Fiorentina (Futbol)
- 22:45 – Tivibu Spor 1: Cremonese – Fiorentina (Futbol)
- 23:00 – S Sport Plus: Rayo Vallecano – Levante (Futbol)
- 23:00 – BeIN Sports 3: Brentford – Wolverhamton (Futbol)