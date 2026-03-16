Bugün maç var mı? 16 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

16 Mart Pazartesi akşamı futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek heyecanlı maçlar var. Liglerde puan durumu ve sıralama mücadelesi veren takımların karşılaşmaları ön plana çıkarken, taraftarlar maçların saatlerini ve hangi kanallardan yayınlanacağını merak ediyor. Canlı yayın detayları haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13:30 – Bi Kanal: Şanlıurfaspor – Altınordu (Futbol)

13:30 – BeIN Sports 2: Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol)

13:30 – TRT Spor : Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol)

: Bandırmaspor – Iğdırspor (Futbol) 16:00 – BeIN Sports 2: Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol)

16:00 – TRT Spor : Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol)

: Çorum FK – Esenler Erokspor (Futbol) 20:00 – BeIN Sports 2: Bodrumspor – Boluspor (Futbol)