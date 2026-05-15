Bugün maç var mı? 15 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
15 Mayıs Cuma akşamı futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Lig sıralamasını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyen maçlar, kritik puan hesaplarının yapıldığı önemli bir güne işaret ediyor. Taraftarlar “Bu akşam hangi maçlar oynanacak?”, “Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt ararken, günün fikstürü spor gündeminde yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 15 Mayıs Cuma bugün kimin maçı var?
YAYINLAR
- 20.00 – TRT Spor – Çorum FK - Bodrum FK (Futbol) – Canlı
- 20.00 – beIN Sports 2 – Çorum FK - Bodrum FK (Futbol) – Canlı
- 20.00 – beIN Sports 1 – Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Futbol) – Canlı
- 21.30 – S Sport Plus – Castellon - Cadiz (Futbol) – Canlı
- 21.45 – S Sport Plus – Partick Thistle - Dunfermline (Futbol) – Canlı
- 22.00 – beIN Sports 3 – Aston Villa - Liverpool (Futbol) – Canlı
- 22.00 – beIN Connect – Aston Villa - Liverpool (Futbol) – Canlı