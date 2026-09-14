Bugün maç var mı? 14 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Haftanın ilk gününde futbolseverler, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları ve günün maç programını araştırıyor. Avrupa futbolunda heyecan devam ederken sahaya çıkacak takımların yanı sıra mücadelelerin başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. "Bugün maç var mı?", "14 Eylül Pazartesi kimin maçı var?", "Maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları futbol gündeminde öne çıkıyor.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, maç saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.
14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI
- 06.00 - BeIN Sports 3 - Liverpool - Fulham
- 08.00 - BeIN Sports 3 - Aston Villa - Nott'm Forest
- 08.00 - A Spor - Sabah Sporu
- 08.00 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Maç Özetleri
- 09.00 - BeIN Sports 1 - beIN Süper Lig
- 10.00 - BeIN Sports 3 - C. Palace - Ipswich
- 10.30 - BeIN Sports 1 - Trio
- 11.00 - A Spor - Spor Ajansı
- 12.00 - BeIN Sports 3 - Bournemouth - Brentford
- 13.30 - BeIN Sports 1 - TFF 1. Lig Maç Özetleri
- 14.00 - BeIN Sports 1 - Amedspor - Başakşehir FK
- 14.00 - BeIN Sports 3 - Tottenham - Everton
- 14.00 - A Spor - Gün Ortası
- 15.00 - A Spor - Spor Gündemi
- 15.30 - TRT Spor - Gündem Futbol
- 15.45 - BeIN Sports 1 - Galatasaray - Kocaelispor
- 16.00 - BeIN Sports 3 - Sunderland - Arsenal
- 17.30 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Maç Özetleri
- 18.00 - Tivibu Spor - Shakhtar Donetsk - Odesa
- 18.00 - BeIN Sports 3 - Coventry - Brighton
- 18.00 - A Spor - Ana Haber
- 19.00 - BeIN Sports 1 - beIN Süper Lig
- 19.30 - S Sport 2 - Torino - Roma
- 19.30 - S Sport Plus - Como - Parma
- 20.00 - TRT Spor - Metro Holding Kayserispor - İstanbulspor
- 20.00 - BeIN Sports 2 - Kayserispor - İstanbulspor
- 20.00 - BeIN Sports 1 - Gaziantep FK - Fenerbahçe
- 20.00 - A Spor - Skorbord
- 20.00 - BeIN Sports 3 - Man Utd - Man City
- 21.45 - S Sport 2 - Inter - Udinese
- 21.45 - BeIN Sports 4 - Red Star FC 93 - Metz
- 22.00 - TRT Spor - Stadyum
- 22.00 - S Sport - Villarreal - Real Betis
- 22.00 - A Spor - 90+1
- 22.00 - BeIN Sports 3 - Leeds - Newcastle