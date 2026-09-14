Bugün maç var mı? 14 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç programında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar dikkat çekiyor. Gün içerisinde sahaya çıkacak takımları ve mücadelelerin başlama saatlerini öğrenmek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var?", "Kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları, maç saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI

06.00 - BeIN Sports 3 - Liverpool - Fulham

08.00 - BeIN Sports 3 - Aston Villa - Nott'm Forest

08.00 - A Spor - Sabah Sporu

- Sabah Sporu 08.00 - BeIN Sports 1 - Süper Lig Maç Özetleri

09.00 - BeIN Sports 1 - beIN Süper Lig

10.00 - BeIN Sports 3 - C. Palace - Ipswich

10.30 - BeIN Sports 1 - Trio

11.00 - A Spor - Spor Ajansı

12.00 - BeIN Sports 3 - Bournemouth - Brentford

13.30 - BeIN Sports 1 - TFF 1. Lig Maç Özetleri

14.00 - BeIN Sports 1 - Amedspor - Başakşehir FK

14.00 - BeIN Sports 3 - Tottenham - Everton

14.00 - A Spor - Gün Ortası

15.00 - A Spor - Spor Gündemi

15.30 - TRT Spor - Gündem Futbol

15.45 - BeIN Sports 1 - Galatasaray - Kocaelispor

16.00 - BeIN Sports 3 - Sunderland - Arsenal