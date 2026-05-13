13 Mayıs Çarşamba akşamında futbol heyecanı ekranlara taşınıyor. Lig yarışını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşmalar, sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün maç programını takip eden futbolseverler ise “Bu akşam hangi maçlar var?”, “Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Mayıs Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bu akşam spor dünyasında heyecan dolu karşılaşmalar izleyicileri bekliyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak kritik mücadeleler, lig sıralamaları ve zirve yarışında belirleyici rol oynayacak. Sporseverler ise “Bu akşam hangi maçlar var?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Rekabetin üst seviyeye çıktığı gecede, ekran başında tempolu ve heyecanlı anlar yaşanması bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 08.00 - TRT Spor - İlk Baskı (Futbol)
- 08.00 - A Spor - Sabah Sporu (Futbol)
- 08.00 - HT Spor - Başlama Vuruşu (Futbol)
- 09.00 - beIN Haber - beIN Sabah (Futbol)
- 10.25 - TRT Spor - Spor Bülteni (Futbol)
- 10.30 - beIN Haber - 1. Lig Maç Özetleri (Futbol)
- 11.00 - A Spor - Spor Ajansı (Futbol)
- 11.00 - beIN Haber - beIN Haber (Futbol)
- 11.00 - HT Spor - HT Spor Gündem (Futbol)
- 11.00 - TRT Spor - Spor Manşet (Futbol)
- 12.30 - HT Spor - Kürsü (Futbol)
- 12.30 - TRT Spor - Gün Ortası (Futbol)
- 13.00 - beIN Haber - Gün Ortası (Futbol)
- 13.30 - HT Spor - Bakış Açısı (Futbol)
- 14.00 - A Spor - Kupada Bugün (Futbol)
- 14.00 - TRT Spor - Spor Stüdyosu (Futbol)
- 15.00 - HT Spor - Satır Arası (Futbol)
- 15.00 - A Spor - Spor Gündemi (Futbol)
- 16.00 - TRT Spor - Gündem Futbol (Futbol)
- 17.30 - TRT Spor - Dünyadan Spor (Futbol)
- 18.00 - TRT Spor - Spor Merkezi (Futbol)
- 18.00 - A Spor - Maça Doğru (Futbol)
- 19.00 - TRT Spor - Spor Akşamı (Futbol)
- 19.00 - beIN Haber - Süper Lig Maç Özetleri (Futbol)
- 20.00 - S Sport - Espanyol - Athletic Bilbao (Futbol)
- 20.00 - S Sport Plus - Villarreal - Sevilla (Futbol)
- 20.00 - beIN Sports 4 - Brest - Strasbourg (Futbol)
- 20.30 - ATV - Gençlerbirliği - Trabzonspor (Futbol)
- 21.00 - HT Spor - Dünya Kupası Yolunda (Futbol)
- 22.00 - TRT Spor - Lazio - Inter (Futbol)
- 22.00 - beIN Sports 3 - Manchester City - Crystal Palace (Futbol)
- 22.00 - beIN Sports 4 - Lens - PSG (Futbol)
- 22.15 - beIN Haber - Skor (Futbol)
- 22.30 - S Sport 2 - Alaves - Barcelona (Futbol)
- 22.30 - S Sport Plus - Getafe - Mallorca (Futbol)