Bugün maç var mı? 11 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
11 Mayıs Pazartesi akşamı spor dünyasında heyecan yeniden yükseliyor. Futbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, lig tablosunun kaderini etkileyecek önem taşırken; şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi de giderek daha da sert bir hale geliyor. Sporseverler ise “Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, bugün maç var mı? 11 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bu akşam spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki tabloyu doğrudan etkileyecek öneme sahip. Sporseverler “Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt ararken, ekran başında heyecanın giderek artması bekleniyor. Rekabetin kızıştığı bu gecede karşılaşmalar büyük ilgiyle takip ediliyor. Detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor.
11 MAYIS PAZARTESİ SPOR YAYIN AKIŞI
- 20:00 – Bodrumspor - Çorum FK (Futbol) – TRT Spor
- 21:00 – Al Taawon - Al Ahli (Futbol) – S Sport Plus
- 21:45 – Napoli - Bologna (Futbol) – S Sport Plus / Tivibu Spor 1
- 22:00 – Rayo Vallecano - Girona (Futbol) – S Sport Plus
- 22:00 – Tottenham - Leeds United (Futbol) – BeIN Sports 3
- 22:00 – Millwall - Hull City (Futbol) – EXXEN
- 22:15 – Benfica - Braga (Futbol) – S Sport Plus / Tivibu Spor 2
- 22:15 – Rio Ave - Sporting Lisbon (Futbol) – S Sport Plus / Tivibu Spor 3