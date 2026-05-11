Bugün maç var mı? 11 Mayıs Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bu akşam spor dünyasında tempo yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol sahalarında oynanacak kritik karşılaşmalar, hem şampiyonluk yarışını hem de üst sıralardaki tabloyu doğrudan etkileyecek öneme sahip. Sporseverler “Hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusuna yanıt ararken, ekran başında heyecanın giderek artması bekleniyor. Rekabetin kızıştığı bu gecede karşılaşmalar büyük ilgiyle takip ediliyor. Detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor.

11 MAYIS PAZARTESİ SPOR YAYIN AKIŞI

20:00 – Bodrumspor - Çorum FK (Futbol) – TRT Spor

21:00 – Al Taawon - Al Ahli (Futbol) – S Sport Plus

21:45 – Napoli - Bologna (Futbol) – S Sport Plus / Tivibu Spor 1

1 22:00 – Rayo Vallecano - Girona (Futbol) – S Sport Plus